Πώς ένα «τέλειο» iPhone αποδείχτηκε απάτη - Το κατάλαβαν από αυτή τη μια λεπτομέρεια - Δείτε φωτογραφίες

Η τιμή έμοιαζε δελεαστική, καθώς ήταν γύρω στα 660 δολάρια, όμως εκεί που όλα πήγαιναν καλά, ο φίλος του παρατήρησε κάτι παράξενο. Ότι η οθόνη του κινητού δεν ήταν OLED 120Hz, αλλά ένα απλό LCD 60Hz, δηλαδή κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μοντέλο της Apple.

Τότε, ο πωλητής επέμενε πως το κινητό ήταν αυθεντικό, μέχρι που ο φίλος του αγοραστή του έδειξε πώς έπρεπε να φαίνεται η Dynamic Island σε ένα αληθινό iPhone. Και τότε ο πωλητής αντιλήφθηκε πως είχε πέσει κι εκείνος θύμα απάτης, αγοράζοντας το ίδιο κινητό με aftermarket οθόνη χωρίς να το γνωρίζει.

Η συναλλαγή, φυσικά, δεν έγινε ποτέ και το περιστατικό που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη @OutofGalaxyy στο X έγινε viral, θυμίζοντας σε όλους πόσο εύκολα μπορείς να εξαπατηθείς όταν ψάχνεις μεταχειρισμένα κινητά online.