LIKE ONLINE

Πώς ένα «τέλειο» iPhone αποδείχτηκε απάτη - Το κατάλαβαν από αυτή τη μια λεπτομέρεια - Δείτε φωτογραφίες

 07.10.2025 - 07:42
Πώς ένα «τέλειο» iPhone αποδείχτηκε απάτη - Το κατάλαβαν από αυτή τη μια λεπτομέρεια - Δείτε φωτογραφίες

Όταν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό…συνήθως δεν είναι. Ένας αγοραστής στην Πολωνία το κατάλαβε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν πήγε να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο iPhone 15 Pro από αγγελία που έδειχνε ότι ήταν σαν καινούργιο.

Η τιμή έμοιαζε δελεαστική, καθώς ήταν γύρω στα 660 δολάρια, όμως εκεί που όλα πήγαιναν καλά, ο φίλος του παρατήρησε κάτι παράξενο. Ότι η οθόνη του κινητού δεν ήταν OLED 120Hz, αλλά ένα απλό LCD 60Hz, δηλαδή κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μοντέλο της Apple.

Τότε, ο πωλητής επέμενε πως το κινητό ήταν αυθεντικό, μέχρι που ο φίλος του αγοραστή του έδειξε πώς έπρεπε να φαίνεται η Dynamic Island σε ένα αληθινό iPhone. Και τότε ο πωλητής αντιλήφθηκε πως είχε πέσει κι εκείνος θύμα απάτης, αγοράζοντας το ίδιο κινητό με aftermarket οθόνη χωρίς να το γνωρίζει.

Η συναλλαγή, φυσικά, δεν έγινε ποτέ και το περιστατικό που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη @OutofGalaxyy στο X έγινε viral, θυμίζοντας σε όλους πόσο εύκολα μπορείς να εξαπατηθείς όταν ψάχνεις μεταχειρισμένα κινητά online.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI), δήλωσε σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα HuffPost o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

