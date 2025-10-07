Γ. Αντωνίου: «Άκοψη η παρέμβαση Παπασταύρου για GSI, ο Πρόεδρος δεν θα έπρεπε να ενημερώνεται από τα ΜΜΕ»

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο Γιάννης Αντωνίου, χαρακτήρισε άκομψη την παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος Σταύρου Παπασταύρου στα εσωτερικά ζητήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να προσθέσει ωστόσο ότι η κυπριακή Κυβέρνηση επιλέγει να αποφύγει αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εμπρηστικά στον δημόσιο διάλογο.

Αναφερόμενος στις ενστάσεις του ΑΔΜΗΕ, ο κύριος Αντωνίου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα έπρεπε να ενημερώνεται από τα Μέσα Ενημέρωσης για τόσο σοβαρά ζητήματα, και σημείωσε πως η κυπριακή Κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει την ουσία της υπόθεσης, που είναι η προώθηση του έργου.

Σχετικά με την βιωσιμότητα του έργου, ο κύριος Αντωνίου εντοπίζει τεχνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες.

Ωστόσο, επανέλαβε πως υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για οικονομική στήριξη ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου, και πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών θα επηρεάσει αρνητικά την βιωσιμότητά του.