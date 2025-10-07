Δέρμα: Η αγαπημένη διατροφή που ανακουφίζει τα συμπτώματα της ψωρίασης

Στη συγκεκριμένη δοκιμή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο JAMA Dermatology, συμμετείχαν ενήλικες με ήπια έως μέτρια ψωρίαση. Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες που ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή για 16 εβδομάδες παρουσίασαν βελτίωση τουλάχιστον 75% στα συμπτώματά τους.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συχνά συνδέσει τη βελτίωση της ψωρίασης μόνο με τη σημαντική απώλεια βάρους. Οι ερευνητές αυτής της μελέτης προτείνουν έναν διαφορετικό μηχανισμό, που εστιάζει περισσότερο στο περιεχόμενο του πιάτου.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεσογειακής διατροφής φαίνεται να προέρχονται από τις εγγενείς αντιφλεγμονώδεις και καρδιομεταβολικές ιδιότητές της. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να στοχεύουν άμεσα τις βιολογικές διεργασίες που προκαλούν τα συμπτώματα της ψωρίασης, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στον περιορισμό των θερμίδων.

Η μελέτη

Για να δοκιμάσουν τις επιδράσεις της μεσογειακής διατροφής στην κατάσταση της ψωρίασης, οι ερευνητές κάλεσαν 38 ενήλικες με ήπια έως μέτρια ψωρίαση σε μια κλινική δερματολογίας στη Μαδρίτη.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η ομάδα παρέμβασης ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα μεσογειακής διατροφής 16 εβδομάδων υπό την καθοδήγηση διαιτολόγου, ενώ η ομάδα ελέγχου έλαβε μόνο συμβουλές για μια τυπική διατροφή χαμηλή σε λιπαρά χωρίς τη βοήθεια διαιτολόγου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Το 47,4% των συμμετεχόντων που ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή πέτυχαν μείωση της σοβαρότητας κατά 75%, σε σύγκριση με 0% στην ομάδα ελέγχου.

Αυτές οι βελτιώσεις επιτεύχθηκαν χωρίς σημαντική απώλεια βάρους.

Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής βελτίωσε επίσης την κατάσταση του δέρματός τους, την ποιότητα ζωής, τον ύπνο και το άγχος.

Ο μηχανισμός δράσης

Η ψωρίαση, ως μια αυτοάνοση πάθηση, προκαλείται από ένα υπερδραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα. Σε ένα φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα, τα λευκά αιμοσφαίρια μας προστατεύουν επιτιθέμενα σε επιβλαβείς εισβολείς, όπως ιούς και βακτήρια. Σε ένα άτομο με ψωρίαση, τα Τ-κύτταρα εκλαμβάνουν τα κύτταρα του δέρματος του ίδιου του οργανισμού ως ξένα σώματα και αρχίζουν να τα επιτίθενται. Αυτό προκαλεί την υπερβολικά γρήγορη παραγωγή νέων κυττάρων του δέρματος από τον οργανισμό, και η συσσώρευση αυτών των επιπλέον κυττάρων στην επιφάνεια οδηγεί στην εμφάνιση των ορατών κηλίδων της ψωρίασης.

Η μεσογειακή διατροφή υποστηρίζει τη διαχείριση της ψωρίασης μέσω πολλαπλών οδών. Ο πλούσιος συνδυασμός φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, δημητριακών ολικής αλέσεως, ελαιόλαδου και ψαριών περιέχει υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών βιταμινών, όπως β-καροτένιο, βιταμίνη C και βιταμίνη E, καθώς και φυτικές ενώσεις όπως πολυφαινόλες, βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στην ανακούφιση της φλεγμονής.

Μέχρι πρότινος, η σχέση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και της ψωρίασης είχε διερευνηθεί μόνο μέσω μελετών παρατήρησης. Αυτές οι μελέτες υποδείκνυαν ότι όταν η μεσογειακή διατροφή δεν αποτελούσε τον κανόνα της καθημερινής διατροφής, η ψωρίαση επιδεινωνόταν, χωρίς όμως να μπορούσε να αποδειχθεί η ύπαρξη άμεσης συσχέτισης.

Συμπέρασμα

Η μελέτη αποδεικνύει ότι, πέρα από τις συμβατικές θεραπείες, μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στη διαχείριση της ψωρίασης, προσφέροντας οφέλη που υποστηρίζουν τόσο τον έλεγχο των συμπτωμάτων όσο και τη γενική υγεία.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr