Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠορείες υπέρ της Παλαιστίνης σήμερα σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο – Όλες οι ώρες και τα σημεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πορείες υπέρ της Παλαιστίνης σήμερα σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο – Όλες οι ώρες και τα σημεία

 12.10.2025 - 08:25
Πορείες υπέρ της Παλαιστίνης σήμερα σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο – Όλες οι ώρες και τα σημεία

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφου, διοργανώνει σήμερα το απόγευμα, η διαδικτυακή ομάδα «United for Palestine CY».

Στη Λευκωσία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, θα συγκεντρωθούν, στις 4μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας. Ακολούθως, θα πραγματοποιήσουν πορεία στην οδό Λήδρας και θα επιστρέψουν στην Πλατεία Ελευθερίας, μέσω της οδού Ονασαγόρου.

Στη Λάρνακα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6μ.μ., στην Πλατεία Ευρώπης (Φοινικούδες), ενώ στην Πάφο οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, αναμένεται να συγκεντρωθούν, στις 5.30μ.μ., στην Πλατεία Δημοτικού Μεγάρου.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες
Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών
«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»
Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα
Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

 12.10.2025 - 07:54
Επόμενο άρθρο

Λάρνακα: «Φορτωμένοι» με παράνομα καπνικά – Δύο Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν πριν απογειωθούν

 12.10.2025 - 08:11
Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Η ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

  •  12.10.2025 - 07:31
Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

  •  12.10.2025 - 07:36
Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

  •  12.10.2025 - 07:21
«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

  •  12.10.2025 - 07:36
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

  •  12.10.2025 - 07:35
Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

  •  12.10.2025 - 07:46
Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

  •  12.10.2025 - 07:51
Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

  •  12.10.2025 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα