Λάρνακα: «Φορτωμένοι» με παράνομα καπνικά – Δύο Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν πριν απογειωθούν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, τα προϊόντα δεν έφεραν τις απαραίτητες ενδείξεις για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας – στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ήταν αδασμολόγητα.

Κατά τον έλεγχο, στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη βρέθηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτά τσιγάρα συνολικού βάρους 4 κιλών και 850 γραμμαρίων. Ο άνδρας συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, με τις αποσκευές και το περιεχόμενό του να κατάσχονται. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό.

Αντίστοιχα, στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκαν στις αποσκευές γυναίκας επιβάτιδας 71 κούτες των 200 τσιγάρων και καπνός βάρους 1 κιλού και 250 γραμμαρίων. Και εκείνη συνελήφθη, ενώ τα τελωνειακά όργανα προχώρησαν σε κατάσχεση των προϊόντων. Μετά την αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού, αφέθηκε επίσης ελεύθερη.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό και άλλων παρόμοιων περιστατικών, καθώς η διακίνηση αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων προκαλεί σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα και θεωρείται σοβαρό τελωνειακό αδίκημα.