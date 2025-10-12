Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛάρνακα: «Φορτωμένοι» με παράνομα καπνικά – Δύο Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν πριν απογειωθούν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάρνακα: «Φορτωμένοι» με παράνομα καπνικά – Δύο Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν πριν απογειωθούν

 12.10.2025 - 08:11
Λάρνακα: «Φορτωμένοι» με παράνομα καπνικά – Δύο Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν πριν απογειωθούν

Δύο Τουρκοκύπριοι επιβάτες εντοπίστηκαν από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, λίγο πριν την αναχώρησή τους σε διαφορετικές πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, τα προϊόντα δεν έφεραν τις απαραίτητες ενδείξεις για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας – στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ήταν αδασμολόγητα.

Κατά τον έλεγχο, στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη βρέθηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτά τσιγάρα συνολικού βάρους 4 κιλών και 850 γραμμαρίων. Ο άνδρας συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, με τις αποσκευές και το περιεχόμενό του να κατάσχονται. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό.

Αντίστοιχα, στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκαν στις αποσκευές γυναίκας επιβάτιδας 71 κούτες των 200 τσιγάρων και καπνός βάρους 1 κιλού και 250 γραμμαρίων. Και εκείνη συνελήφθη, ενώ τα τελωνειακά όργανα προχώρησαν σε κατάσχεση των προϊόντων. Μετά την αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού, αφέθηκε επίσης ελεύθερη.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό και άλλων παρόμοιων περιστατικών, καθώς η διακίνηση αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων προκαλεί σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα και θεωρείται σοβαρό τελωνειακό αδίκημα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες
Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών
«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»
Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα
Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πορείες υπέρ της Παλαιστίνης σήμερα σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο – Όλες οι ώρες και τα σημεία

 12.10.2025 - 08:25
Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Η ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

  •  12.10.2025 - 07:31
Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

  •  12.10.2025 - 07:36
Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

  •  12.10.2025 - 07:21
«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

  •  12.10.2025 - 07:36
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

  •  12.10.2025 - 07:35
Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

  •  12.10.2025 - 07:46
Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

  •  12.10.2025 - 07:51
Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

  •  12.10.2025 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα