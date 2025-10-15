Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

 15.10.2025 - 06:14
Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών
Σου ανήκει κάποιο από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες και τροχόσπιτα-βαν; - Κρίθηκαν επικίνδυνα - Δείτε λίστα
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι
Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Αγκάθια» και προκλήσεις διαρκούς ειρήνης στην επόμενη μέρα της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς

 14.10.2025 - 23:53
Επόμενο άρθρο

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

 15.10.2025 - 06:21
Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Το πολιτικό τοπίο της Κύπρου μπαίνει σε μια περίοδο πρωτόγνωρης ρευστότητας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σκιαγραφούν μια έντονα πολυκομματική εικόνα, όπου τα μεγάλα κόμματα δείχνουν σημάδια κόπωσης, νέες πολιτικές κινήσεις διεκδικούν χώρο, και τα παραδοσιακά μικρότερα κόμματα αναμετρώνται με το ενδεχόμενο της πολιτικής τους συρρίκνωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

  •  15.10.2025 - 06:21
Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

  •  15.10.2025 - 06:22
Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

  •  14.10.2025 - 16:50
Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δωμάτιο θέρμανσης και ντεπόζιτο πετρελαίου, υπέστησαν ζημιές δύο οχήματα

Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δωμάτιο θέρμανσης και ντεπόζιτο πετρελαίου, υπέστησαν ζημιές δύο οχήματα

  •  14.10.2025 - 18:30
Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  15.10.2025 - 06:14
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

  •  14.10.2025 - 15:18
«Πετάει η Γάζα»

«Πετάει η Γάζα»

  •  14.10.2025 - 20:19
Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

  •  14.10.2025 - 21:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα