Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 108 MW, με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίο.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αναφέρεται ότι η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στις 7:03 π.μ., ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής και στις κοινότητες Ορούντα, Τεμβριά και Εργάτες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ