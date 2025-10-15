Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη

 15.10.2025 - 08:21
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη

Τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 6:33, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Η παροχή αποκαταστάθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χωρίς ρεύμα με το «καλημέρα» πολλές περιοχές ανά το Παγκύπριο – Ποιος ο λόγος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 108 MW, με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίο.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αναφέρεται ότι η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στις 7:03 π.μ., ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής και στις κοινότητες Ορούντα, Τεμβριά και Εργάτες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

