VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του SIGMA, το περιστατικό σύνεβη σε παραλία στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας, όταν άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός και έβγαζε φωτογραφίες ενώ βρισκόταν σε κοινή θέα. Περαστικοί, οι οποίοι αντίκρισαν τον γυμνό ηλικιωμένο, τον φωτογράφισαν και έστειλαν τις φωτογραφίες στην Αστυνομία για να τον καταγγείλουν.

Η ανταπόκριση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς στάλθηκε περιπολικό στην περιοχή προς εντοπισμό του άνδρα, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ίδια περιοχή.