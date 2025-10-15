Μικροβιακές «βόμβες» στο μπάνιο: Το αθώο λάθος που κάνουμε όλοι και κινδυνεύουμε από μολύνσεις

Κοινή βούληση για θέσπιση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Συνυπέγραψε ο ΠτΔ με πέντε ακόμη Ευρωπαίους ηγέτες
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ας δούμε γιατί η κάθε μικρή συνήθεια έχει σημασία για την υγεία σας.
Πολλά βακτήρια, ιοί και μύκητες που προκαλούν ασθένειες μπορούν να επιβιώσουν σε ύφασμα, πλαστικό ή μέταλλο στο μπάνιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, ο μύκητας Aspergillus μπορεί να παραμείνει ενεργός πάνω από έναν μήνα σε ύφασμα και πλαστικό, ενώ ορισμένα βακτήρια επιβιώνουν για χρόνια. Ιοί, όπως ο HSV-1, μπορούν να παραμείνουν σε επιφάνειες από ώρες έως μέρες.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση κοινής πετσέτας αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης Staphylococcus aureus (Staph), ενός βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει δερματικές παθήσεις, όπως το επιδερμικό έκζεμα (impetigo) ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, σοβαρές λοιμώξεις. Μία μελέτη σε αθλητές ποδοσφαίρου έδειξε ότι όσοι μοιράζονταν πετσέτες είχαν οκτώ φορές μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης.
Οι οδοντόβουρτσες μπορούν να μολυνθούν με βακτήρια όπως Staph, E. coli και Pseudomonas, αλλά και με ιούς όπως ο HSV-1, που μπορεί να παραμείνει ζωντανός για 2 έως 6 ημέρες σε πλαστικά αντικείμενα.
Τα ξυραφάκια μπορούν να μεταδώσουν μικρόβια και ιούς μέσω μικροκοπών στο δέρμα. Επιπλέον, μπορούν να μεταδώσουν ιούς HPV, που προκαλούν κονδυλώματα. Γι’ αυτό οι δερματολόγοι συστήνουν κάθε άτομο να έχει τα δικά του προσωπικά αντικείμενα.
Παρά τον γενικό χαμηλό κίνδυνο σε κάθε μεμονωμένη χρήση, η καθημερινή κοινή χρήση αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης μικροβίων.
Η καθημερινή φροντίδα της προσωπικής υγιεινής είναι απλή αλλά κρίσιμη. Αποφύγετε να μοιράζεστε πετσέτες, οδοντόβουρτσες και ξυραφάκια – είναι μικρές αλλαγές που προστατεύουν την υγεία σας. Κρατήστε τα προσωπικά σας αντικείμενα καθαρά και προσωπικά και μειώστε τον κίνδυνο μόλυνσης, διασφαλίζοντας ότι το μπάνιο σας παραμένει ένας ασφαλής χώρος.
ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις