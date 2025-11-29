Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Έτσι θα μείνεις σε φόρμα χωρίς να πας γυμναστήριο - Τι λέει η επιστήμη

 29.11.2025 - 12:23
Έτσι θα μείνεις σε φόρμα χωρίς να πας γυμναστήριο - Τι λέει η επιστήμη

Τέλος οι δικαιολογίες για το 42% όσων λένε ότι δεν έχουν χρόνο για γυμναστική. Το microdosing exercise – δηλαδή οι μικρές, δυνατές «εκρήξεις» κίνησης αντί για τις πολύωρες προπονήσεις στο γυμναστήριο – κερδίζεται ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Και η στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη εν όψει των γιορτών. Ακόμη και μικρά χρονικά διαστήματα, όπως ένα πεντάλεπτο διάλειμμα μεταξύ συναντήσεων ή όσο ετοιμάζεται το φαγητό, αρκούν για να παραμείνετε σε φόρμα.

Για να είμαστε σαφείς, το microdosing δεν σημαίνει ότι κάνοντας μια άσκηση θα έχετε τελειώσει. Ο μέσος αθλούμενος θα πρέπει να στοχεύει στις ίδιες ασκήσεις και στα ίδια σετ που θα έκανε κανονικά σε μια προπόνηση. Η διαφορά είναι ότι η προπόνηση «σπάει» σε μικρότερες συνεδρίες αντί για μία συνεχόμενη. Διανείμετε τον όγκο, δεν τον μειώνετε.

Σύμφωνα με μελέτη, πέντε λεπτά στοχευμένης καθημερινής άσκησης μπορούν να προσφέρουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά οφέλη. Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν μια ρουτίνα με 10 καθίσματα σε καρέκλα, ανακλίσεις σε καρέκλα, push-ups στον τοίχο και ανασηκώσεις φτέρνας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην μυϊκή αντοχή και τη συνολική δύναμη, σε σύγκριση με εκείνους που παρέμειναν αδρανείς.

Πώς θα δοκιμάσετε το microdosing exercise για να παραμείνετε σε φόρμα

Αν δεν είστε σίγουροι για το πώς να ξεκινήσετε, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε τις παρακάτω συμβουλές:

Ξεκινήστε σιγά-σιγά. Δεσμευτείτε να κάνετε μία πεντάλεπτη προπόνηση την εβδομάδα καθώς ξεκινάτε. Μην επιβαρύνετε τον εαυτό σας με πάρα πολλά στην αρχή. Κάντε το εφικτό.

Συνδυάστε την άσκηση με τη ρουτίνα σας. Συνδέοντας τη δραστηριότητα με τις καθημερινές σας συνήθειες θα καταφέρετε να παραμείνετε συνεπείς και θα εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερο χρόνο! Κάντε push-ups στον τοίχο ενώ το φαγητό μαγειρεύεται ή ανασηκώσεις φτέρνας ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας.

Χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε. Δεν χρειάζεστε πολύ εξοπλισμό για να ξεκινήσετε, οπότε μην αφήνετε αυτήν την σκέψη να σας εμποδίζει. Κοινά αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι σας, όπως μια σταθερή καρέκλα ή ο τοίχος, αρκούν για να ξεκινήσετε.

Προχωρήστε με το δικό σας ρυθμό. Μην βιάζεστε και κάντε όσα σας κάνουν να αισθάνεστε άνετα, ακούγοντας το σώμα σας.

Προσθέστε το στη λίστα των υποχρεώσεών σας. Αντιμετωπίστε τα πέντε λεπτά άσκησης όπως οποιαδήποτε άλλη καθημερινή εργασία. Το να τα σημειώνετε κάθε μέρα μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συνεπείς.

Πηγή: Vita.gr

