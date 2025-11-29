Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το «πορτοφόλι» των καταναλωτών, η συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν και ο φόνος στα Κονιά

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «Κλείδωσε η τριμερής στις 11 Δεκεμβρίου» γράφει ότι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θα επισκεφθούν αρχικά τη ΔΕΑ και μετά θα συναντηθούν με την κ. Ολγκίν. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το οίκημα του Απόλλωνα στη Λεμεσό έγινε στόχος χτυπήματος από κουκουλοφόρους οπαδούς της ΑΕΛ. Αλλού γράφει για την απόφαση Τραμπ να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία, παρά τις αντιδράσεις Ουκρανίας και ΕΕ.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα με τίτλο «Φορολογήθηκαν για πωλήσεις στα κατεχόμενα» γράφει ότι εντοπίστηκαν πρόσφυγες που έλαβαν εκατομμύρια ευρώ από την «επιτροπή αποζημιώσεων». Σε άλλο θέμα γράφει για τη συμπλοκή οπαδών του Απόλλωνα και της ΑΕΛ στη Λεμεσό. Αλλού γράφει ότι βρίσκεται στα «τάρταρα» η αγοραστική δύναμη στην Κύπρο, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΠΕΟ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Η Αστυνομία μπορούσε να προλάβει τον φόνο» γράφει ότι η αστυνομία είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το θύμα μία ώρα πριν το έγκλημα στα Κονιά και ότι δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια παρά τις καταγγελίες εναντίον του θύματος. Σε άλλο θέμα γράφει για «πεδίο μάχης» πριν το ντέρμπι Απόλλων-ΑΕΛ στη Λεμεσό. Αλλού γράφει ότι «σπάει το ανέλεγκτο» του Γενικού Εισαγγελέα με τη μεταρρύθμιση της νομικής υπηρεσίας.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Η αλήθεια για τους μισθούς…» γράφει ότι η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΠΕΟ απομυθοποιεί και ανατρέπει τα κυβερνητικά και εργοδοτικά αφηγήματα και καταγράφει τη σοβαρή υστέρηση του κατώτατου μισθού. Σε άλλο θέμα γράφει για την Παλαιστίνη, τη Γάζα και την αλληλεγγύη που μεγαλώνει. Αλλού γράφει για την κοινή συνάντηση Έρχιουρμαν-Χριστοδουλίδη με την Ολγκίν.

Η αγγλόφωνη "Cyprus Mail" στο κύριο θέμα με τίτλο «Εγκρίθηκε σχέδιο €1,2 εκ. για την άμυνα» γράφει ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε πως είναι απίθανο να προλάβει η Τουρκία την προθεσμία για συμμετοχή στο SAFE. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τα νέα μέλη των ειδικών δυνάμεων της ΕΦ παρέλαβαν τους πράσινους μπερέδες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλού γράφει ότι η “Βlack Friday” διχάζει τους καταστηματάρχες και τους καταναλωτές στην Κύπρο.