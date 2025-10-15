Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 15.10.2025 - 06:30
Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

Ραγδαία αύξηση στις τιμές των τσιγάρων και προϊόντων καπνού θα είναι το αποτέλεσμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έρχεται να φέρει μεγάλη άνοδο στους φόρους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε αρμόδια πηγή του Υπουργείου Οικονομικών στο ThemaOnline, όταν παρθεί η απόφαση και ψηφιστεί η πρόταση, τότε θα εφαρμοστεί άμεσα διότι αυτό ισχύει στην Κύπρο, ειδικά όσο αφορά φόρους στα καπνικά προϊόντα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

Όπως πληροφορούμαστε, αν ο φόρος εφαρμοστεί καθολικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τότε θα είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε.

Η οδηγία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2028, αν και ακόμη βρίσκεται σε συζήτηση από τον περασμένο Ιούλιο.

Τι προνοεί η πρόταση και πόσο θα πληρώνει ένας καταναλωτής

Σημειώνεται ότι η πρόταση εξετάζει την αύξηση ύψους 139% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα αναμένεται να αυξηθεί στα 215 ευρώ ανά 1000 τσιγάρα, από τα 90 ευρώ που είναι σήμερα.

Οπότε, αν στην Κύπρο η τιμή ενός πακέτου των 20 τσιγάρων είναι γύρω στα 4,50-4,60 ευρώ, τότε θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 7 ευρώ. Άρα περίπου για ένα μέσο καπνιστής που καταναλώνει ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, τα έξοδα του ανά μήνα είναι πάνω στα 210 ευρώ (από 135 ευρώ) και ετησίως από 1,620 ευρώ στα 2,520 ευρώ.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 60% της μέσης λιανικής τιμής και να μην είναι μικρότερος από 90 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.

Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

 15.10.2025 - 06:22
Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

 15.10.2025 - 06:37
Το πολιτικό τοπίο της Κύπρου μπαίνει σε μια περίοδο πρωτόγνωρης ρευστότητας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σκιαγραφούν μια έντονα πολυκομματική εικόνα, όπου τα μεγάλα κόμματα δείχνουν σημάδια κόπωσης, νέες πολιτικές κινήσεις διεκδικούν χώρο, και τα παραδοσιακά μικρότερα κόμματα αναμετρώνται με το ενδεχόμενο της πολιτικής τους συρρίκνωσης.

