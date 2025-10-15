Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε αρμόδια πηγή του Υπουργείου Οικονομικών στο ThemaOnline, όταν παρθεί η απόφαση και ψηφιστεί η πρόταση, τότε θα εφαρμοστεί άμεσα διότι αυτό ισχύει στην Κύπρο, ειδικά όσο αφορά φόρους στα καπνικά προϊόντα.

Όπως πληροφορούμαστε, αν ο φόρος εφαρμοστεί καθολικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τότε θα είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε.

Η οδηγία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2028, αν και ακόμη βρίσκεται σε συζήτηση από τον περασμένο Ιούλιο.

Τι προνοεί η πρόταση και πόσο θα πληρώνει ένας καταναλωτής

Σημειώνεται ότι η πρόταση εξετάζει την αύξηση ύψους 139% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα αναμένεται να αυξηθεί στα 215 ευρώ ανά 1000 τσιγάρα, από τα 90 ευρώ που είναι σήμερα.

Οπότε, αν στην Κύπρο η τιμή ενός πακέτου των 20 τσιγάρων είναι γύρω στα 4,50-4,60 ευρώ, τότε θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 7 ευρώ. Άρα περίπου για ένα μέσο καπνιστής που καταναλώνει ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, τα έξοδα του ανά μήνα είναι πάνω στα 210 ευρώ (από 135 ευρώ) και ετησίως από 1,620 ευρώ στα 2,520 ευρώ.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 60% της μέσης λιανικής τιμής και να μην είναι μικρότερος από 90 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.