Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

 15.10.2025 - 06:37
Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλείται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και σκοπεύει να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ
Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο
Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

 15.10.2025 - 06:30
Επόμενο άρθρο

Μια λύση ασφάλειας για κάθε επιχείρηση - Acronis Backup για Microsoft365 από τη Cyta Business

 15.10.2025 - 06:40
Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Το πολιτικό τοπίο της Κύπρου μπαίνει σε μια περίοδο πρωτόγνωρης ρευστότητας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σκιαγραφούν μια έντονα πολυκομματική εικόνα, όπου τα μεγάλα κόμματα δείχνουν σημάδια κόπωσης, νέες πολιτικές κινήσεις διεκδικούν χώρο, και τα παραδοσιακά μικρότερα κόμματα αναμετρώνται με το ενδεχόμενο της πολιτικής τους συρρίκνωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

  •  15.10.2025 - 06:21
Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

  •  15.10.2025 - 06:22
Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

  •  15.10.2025 - 06:30
Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

  •  15.10.2025 - 06:37
Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  15.10.2025 - 06:14
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

  •  15.10.2025 - 06:47
Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

  •  14.10.2025 - 16:50
Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

  •  14.10.2025 - 21:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα