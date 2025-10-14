Τραμπ: Οι ΗΠΑ «θα αφοπλίσουν» τη Χαμάς εάν δεν το κάνει εκείνη

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφορικά με τη Χαμάς.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία με την οργάνωση, ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι γνωστό ότι ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο μεσολαβητής για τη Μέση Ανατολή είχαν συναντηθεί με την ηγεσία της Χαμάς.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα