Video: Ικανοποίηση ΠτΔ για την ανατροπή στην υπόθεση Αϊκούτ - «Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολλά χρόνια»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «μετά από συμφωνία υπεράσπισης κατηγορούσας αρχής ο εβδομήντατετράχρονος Ισραηλινός επιχειρηματίας παραδέχτηκε ενοχή σε σαράντα κατηγορίες.

Ο σφετερισμός αφορά σαράντα τεμάχια γης έκτασης τριακόσιων ενενήντα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και αξίας τριάντα οχτώ εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του ομίλου Αφίκ ο κατηγορούμενος προχώρησε μεταξύ 2014-2024 στην παράνομη ανάπτυξη έξι τουριστικών συγκροτημάτων σε Άγιο Αμβρόσιο, Τρίκωμο, Γαστριά και Ακανθού.

Πρόκειται για αδικήματα σφετερισμού και επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά έτη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώνει δικαιωμένος καθώς είχε στοχοποιηθεί από την οικογένεια Αϊκούτ με πιο τρανταχτά παραδείγματα: τις γιγαντοαφίσες με τη φωτογραφία του που αναρτήθηκαν σε δρόμους του Τελ Αβίβ κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, αλλά και την μήνυση που υπέβαλε εναντίον του-

‘’Η παραδοχή αποδεικνύει και την ορθότητα της πολιτικής της κυβέρνησης, μια πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια’’.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αφήνει αιχμές και για τη στάση που τήρησαν για την υπόθεση πολιτικά πρόσωπα και κόμματα.

‘’Μια πολιτική που οφείλω να το αναφέρω, δέχθηκε κριτική όχι μόνο από το κατοχικό καθεστώς, αλλά δέχθηκε κριτική και από κάποιους στο εσωτερικό’’.

Με τη σειρά της η Νομική Υπηρεσία απέσυρε άλλες διακόσιες δύο κατηγορίες.

Κατά την αγόρευση για μετριασμό της ποινής, η συνήγορος του Σίμων Αϊκούτ παρουσίασε τον πελάτη της ως θύμα της αγάπης που έτρεφε για τον γιο του τον καταζητούμενο Τζάκ Αφίκ, ο οποίος κατέχει ουσιαστικά τον έλεγχο του ομίλου Αφίκ. Όπως υποστήριξε ο Ιάκωβ του ζήτησε βοήθεια και επειδή ο εβδομηντατετράχρονος είχε τουρκοκυπριακή ταυτότητα, αποδέχθηκε να γίνει διευθυντής της εταιρείας.

Η ώρα της κρίσεως για τον κατά παραδοχής σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα έφτασε στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου. Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του».