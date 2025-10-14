Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈκθεση Κομισιόν για έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων - Eκκρεμεί η έκθεση της Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκθεση Κομισιόν για έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων - Eκκρεμεί η έκθεση της Κύπρου

 14.10.2025 - 15:50
Έκθεση Κομισιόν για έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων - Eκκρεμεί η έκθεση της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα Τρίτη, την πέμπτη ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην ΕΕ, συνοδευόμενη από ένα έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των κοινοποιήσεων στο μηχανισμό συνεργασίας της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 15% από το 2021, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του αντίστοιχου κανονισμού.

Το 2024, τα κράτη μέλη της ΕΕ κοινοποίησαν 477 επενδύσεις, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη να θέτουν ερωτήματα σε περίπου το 10% των περιπτώσεων. Από τις 477 κοινοποιημένες περιπτώσεις, οι περισσότερες (92%) ολοκληρώθηκαν εντός δύο εβδομάδων, ενώ το υπόλοιπο 8% υποβλήθηκε σε λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνων για την ασφάλεια. Περίπου το ήμισυ αυτών των λεπτομερών αξιολογήσεων αφορούσε τον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, συχνά λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή τεχνολογίας ή γνώσης, καθώς και για ζητήματα ασφάλειας του εφοδιασμού. Σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, η Επιτροπή εξέδωσε γνώμες σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων.

Η έκθεση δείχνει ότι, μέχρι το τέλος του 2024, 24 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν θεσπίσει εθνική νομοθεσία για τον έλεγχο των ΞΑΕ. Ωστόσο, η Κύπρος δεν είχε ακόμη σε ισχύ εθνικό μηχανισμό ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2024, το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία εθνικού πλαισίου ελέγχου ΞΑΕ υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο του 2024. Μετά από αρκετές τροποποιήσεις, το σχέδιο νόμου υποβλήθηκε ξανά στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου για νομική αξιολόγηση στις αρχές του 2025. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 7 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2025», ένώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Κομισιόν επιβεβαιώνει πως η Κύπρος δεν δημοσιεύει ακόμη εθνική έκθεση για τον έλεγχο των ΞΑΕ.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση του υπάρχοντος πλαισίου ελέγχου των ΞΑΕ στην ΕΕ. Αν εγκριθεί από τους συννομοθέτες, η αναθεωρημένη κανονιστική πράξη θα καθιστά υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη την εφαρμογή και διατήρηση ενός εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΞΑΕ και θα εισάγει ένα ελάχιστο επίπεδο αρμονικοποίησης σε όλη την ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών
Σου ανήκει κάποιο από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες και τροχόσπιτα-βαν; - Κρίθηκαν επικίνδυνα - Δείτε λίστα
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι
Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΛΜΑ Εθνικού... που τρύπωσε στην εξάδα - Καθίζηση για Ανόρθωση

 14.10.2025 - 15:44
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό ατύχημα στη Ρόδο: Διασωληνωμένο 3χρονο κορίτσι στο νοσοκομείο μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου

 14.10.2025 - 15:52
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

  •  14.10.2025 - 14:17
Χαρτσιώτης: «Κομβικός παράγοντας η Κύπρος για επιστροφές ειδικά προς Συρία»

Χαρτσιώτης: «Κομβικός παράγοντας η Κύπρος για επιστροφές ειδικά προς Συρία»

  •  14.10.2025 - 17:32
Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

  •  14.10.2025 - 16:50
Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

  •  14.10.2025 - 14:52
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

  •  14.10.2025 - 15:18
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

  •  14.10.2025 - 15:03
Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

  •  14.10.2025 - 14:35
Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

  •  14.10.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα