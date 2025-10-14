Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοβαρό ατύχημα στη Ρόδο: Διασωληνωμένο 3χρονο κορίτσι στο νοσοκομείο μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Ρόδο: Διασωληνωμένο 3χρονο κορίτσι στο νοσοκομείο μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου

 14.10.2025 - 15:52
Σοβαρό ατύχημα στη Ρόδο: Διασωληνωμένο 3χρονο κορίτσι στο νοσοκομείο μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε σήμερα(14/10), έπειτα από πτώση του σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου.

Το παιδί, βρετανικής καταγωγής, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, η σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού έγινε άμεσα αντιληπτή, καθώς το κοριτσάκι φέρεται να παρέμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Ένας γιατρός βρετανικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν στο ξενοδοχείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησε το παιδί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, το κοριτσάκι παρουσιάζει έντονα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μυδριασμένο. Τα αποτελέσματα από την αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί αν το παιδί έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα, θα δείξουν αν απαιτηθεί επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

Η οικογένεια του κοριτσιού, η οποία περνούσε τις διακοπές της στο νησί, δεν έχει εξηγήσει ακόμη πως το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και κατέληξε στον πάτο της πισίνας. Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πισίνες τουριστικών καταλυμάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών
Σου ανήκει κάποιο από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες και τροχόσπιτα-βαν; - Κρίθηκαν επικίνδυνα - Δείτε λίστα
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι
Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκθεση Κομισιόν για έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων - Eκκρεμεί η έκθεση της Κύπρου

 14.10.2025 - 15:50
Επόμενο άρθρο

Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα - Ψυχολόγοι εξηγούν

 14.10.2025 - 15:58
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

  •  14.10.2025 - 14:17
Χαρτσιώτης: «Κομβικός παράγοντας η Κύπρος για επιστροφές ειδικά προς Συρία»

Χαρτσιώτης: «Κομβικός παράγοντας η Κύπρος για επιστροφές ειδικά προς Συρία»

  •  14.10.2025 - 17:32
Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

  •  14.10.2025 - 16:50
Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

  •  14.10.2025 - 14:52
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

  •  14.10.2025 - 15:18
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

  •  14.10.2025 - 15:03
Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

  •  14.10.2025 - 14:35
Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

  •  14.10.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα