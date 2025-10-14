Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

Οι ταινίες PG-13 επιτρέπεται γενικά να περιέχουν ορισμένες βρισιές, ήπια βία και άλλα ώριμα θέματα - αν και η Meta δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να κρύψει «όσο το δυνατόν περισσότερο» το προκλητικό περιεχόμενο και τη σκληρή γλώσσα.

Νωρίτερα φέτος, εισήχθησαν νέοι κανόνες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι απαιτούν νομικά τον περιορισμό της πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες στο διαδίκτυο, αλλά η Meta δηλώνει ότι αυτές οι ηλικιακές διαβαθμίσεις ακόμα πιο αυστηρές.

«Εκτός από τις μακροχρόνιες πολιτικές μας, οι οποίες ήδη αποκρύπτουν ή απαγορεύουν την πρόταση περιεχομένου με σεξουαλικό υπονοούμενο, γραφικών ή ενοχλητικών εικόνων και περιεχομένου για ενήλικες, όπως η πώληση καπνού ή αλκοόλ σε εφήβους, οι ανανεωμένες πολιτικές μας θα πάνε ακόμη πιο πέρα», δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Αυτό περιλαμβάνει την απόκρυψη ή τη μη σύσταση αναρτήσεων με ισχυρή γλώσσα, ορισμένα επικίνδυνα ακροβατικά και επιπλέον περιεχόμενο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει δυνητικά επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως αναρτήσεις που δείχνουν αξεσουάρ μαριχουάνας», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Περιορισμοί και στη χρήση της AI

Οι συνομιλίες μεταξύ εφήβων και της Meta AI θα περιοριστούν επίσης σε περιεχόμενο που θα είναι PG-13.

Τον Αύγουστο, το Reuters ανέφερε ότι ένα εσωτερικό έγγραφο της Meta επέτρεπε σε ανήλικους να συμμετέχουν σε «ρομαντικές ή αισθησιακές» συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ενός chatbot στο Instagram.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του εγγράφου και ότι τέτοιου είδους συνομιλίες με παιδιά δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπονται.

Αν και οι λογαριασμοί εφήβων απαιτούν από τον χρήστη να είναι ειλικρινής σχετικά με την ημερομηνία γέννησής του, η Meta δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία «πρόβλεψης ηλικίας» για να εντοπίζει πότε ένας χρήστης ψεύδεται σχετικά με την ηλικία του και να περιορίζει το περιεχόμενό του κατάλληλα.

1 στους 5 δηλώνει μεγαλύτερη ηλικία

Πέρυσι, έρευνα της Ofcom έδειξε ότι το 22% των 17χρονων δήλωσαν ότι ψεύδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι.

Από το επόμενο έτος, οι γονείς θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό των εφήβων τους, με μια ρύθμιση «περιορισμένου περιεχομένου».

Αυτό θα φιλτράρει ακόμη περισσότερο περιεχόμενο και θα αφαιρέσει τη δυνατότητα των εφήβων να βλέπουν, να αφήνουν ή να λαμβάνουν σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, καθώς και θα περιορίσει τις συνομιλίες που μπορούν να έχουν οι έφηβοι με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta.

Πού θα εφαρμοστούν οι αλλαγές

Οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους λογαριασμούς εφήβων στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά σήμερα και θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη Meta, μετά την οποία θα εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ενημερωμένοι περιορισμοί περιεχομένου για τους νέους χρήστες του Instagram έρχονται μετά από αιτήματα γονέων που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τι βλέπουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Meta, περίπου το 90% των γονέων εφήβων στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι η βαθμολογία PG-13 θα τους διευκολύνει να κατανοήσουν το είδος του περιεχομένου που είναι πιθανό να βλέπουν οι έφηβοι στο Instagram.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα διεξάγει τακτικές έρευνες στο Instagram, προσκαλώντας τους γονείς να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και να αποφασίσουν αν το θεωρούν κατάλληλο για εφήβους.

«Αυτές οι έρευνες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αν οι γονείς εξακολουθούν να συμφωνούν με τα όρια που έχουμε θέσει και αν πρέπει να προσαρμόσουμε περαιτέρω τις οδηγίες μας», δήλωσε η Meta.

*Με πληροφορίες από Sky News