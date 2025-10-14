Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕίναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε
LIKE ONLINE

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

 14.10.2025 - 21:25
Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

Αλλαγές στο περιεχόμενο που θα μπορούν να βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες του Instagram σκοπεύει να εφαρμόσει η Meta, με τους έφηβους να μπορούν να δουν περιεχόμενο που θα συμμορφώνεται με την κινηματογραφική βαθμολογία PG-13 (κατάλληλο για άνω των 13 ετών).

Οι ταινίες PG-13 επιτρέπεται γενικά να περιέχουν ορισμένες βρισιέςήπια βία και άλλα ώριμα θέματα - αν και η Meta δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να κρύψει «όσο το δυνατόν περισσότερο» το προκλητικό περιεχόμενο και τη σκληρή γλώσσα.

02content-settings.jpg

Νωρίτερα φέτος, εισήχθησαν νέοι κανόνες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι απαιτούν νομικά τον περιορισμό της πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες στο διαδίκτυο, αλλά η Meta δηλώνει ότι αυτές οι ηλικιακές διαβαθμίσεις ακόμα πιο αυστηρές.

03restrictionscarousel-01.jpg

«Εκτός από τις μακροχρόνιες πολιτικές μας, οι οποίες ήδη αποκρύπτουν ή απαγορεύουν την πρόταση περιεχομένου με σεξουαλικό υπονοούμενο, γραφικών ή ενοχλητικών εικόνων και περιεχομένου για ενήλικες, όπως η πώληση καπνού ή αλκοόλ σε εφήβους, οι ανανεωμένες πολιτικές μας θα πάνε ακόμη πιο πέρα», δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

 

«Αυτό περιλαμβάνει την απόκρυψη ή τη μη σύσταση αναρτήσεων με ισχυρή γλώσσα, ορισμένα επικίνδυνα ακροβατικά και επιπλέον περιεχόμενο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει δυνητικά επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως αναρτήσεις που δείχνουν αξεσουάρ μαριχουάνας», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

04lc.jpg

Περιορισμοί και στη χρήση της AI

Οι συνομιλίες μεταξύ εφήβων και της Meta AI θα περιοριστούν επίσης σε περιεχόμενο που θα είναι PG-13.

Τον Αύγουστο, το Reuters ανέφερε ότι ένα εσωτερικό έγγραφο της Meta επέτρεπε σε ανήλικους να συμμετέχουν σε «ρομαντικές ή αισθησιακές» συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ενός chatbot στο Instagram.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του εγγράφου και ότι τέτοιου είδους συνομιλίες με παιδιά δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπονται.

05survey.jpg

Αν και οι λογαριασμοί εφήβων απαιτούν από τον χρήστη να είναι ειλικρινής σχετικά με την ημερομηνία γέννησής του, η Meta δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία «πρόβλεψης ηλικίας» για να εντοπίζει πότε ένας χρήστης ψεύδεται σχετικά με την ηλικία του και να περιορίζει το περιεχόμενό του κατάλληλα.

 

1 στους 5 δηλώνει μεγαλύτερη ηλικία

Πέρυσι, έρευνα της Ofcom έδειξε ότι το 22% των 17χρονων δήλωσαν ότι ψεύδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι.

 

Από το επόμενο έτος, οι γονείς θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό των εφήβων τους, με μια ρύθμιση «περιορισμένου περιεχομένου».

Αυτό θα φιλτράρει ακόμη περισσότερο περιεχόμενο και θα αφαιρέσει τη δυνατότητα των εφήβων να βλέπουν, να αφήνουν ή να λαμβάνουν σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, καθώς και θα περιορίσει τις συνομιλίες που μπορούν να έχουν οι έφηβοι με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta.

06reportign-flowcarousel-01.jpg

Πού θα εφαρμοστούν οι αλλαγές

Οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους λογαριασμούς εφήβων στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά σήμερα και θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη Meta, μετά την οποία θα εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ενημερωμένοι περιορισμοί περιεχομένου για τους νέους χρήστες του Instagram έρχονται μετά από αιτήματα γονέων που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τι βλέπουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Meta, περίπου το 90% των γονέων εφήβων στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι η βαθμολογία PG-13 θα τους διευκολύνει να κατανοήσουν το είδος του περιεχομένου που είναι πιθανό να βλέπουν οι έφηβοι στο Instagram.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα διεξάγει τακτικές έρευνες στο Instagram, προσκαλώντας τους γονείς να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και να αποφασίσουν αν το θεωρούν κατάλληλο για εφήβους.

«Αυτές οι έρευνες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αν οι γονείς εξακολουθούν να συμφωνούν με τα όρια που έχουμε θέσει και αν πρέπει να προσαρμόσουμε περαιτέρω τις οδηγίες μας», δήλωσε η Meta.

*Με πληροφορίες από Sky News

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών
Σου ανήκει κάποιο από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες και τροχόσπιτα-βαν; - Κρίθηκαν επικίνδυνα - Δείτε λίστα
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι
Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Ικανοποίηση ΠτΔ για την ανατροπή στην υπόθεση Αϊκούτ - «Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολλά χρόνια»

 14.10.2025 - 21:10
Επόμενο άρθρο

Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού

 14.10.2025 - 21:51
Video: Ικανοποίηση ΠτΔ για την ανατροπή στην υπόθεση Αϊκούτ - «Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολλά χρόνια»

Video: Ικανοποίηση ΠτΔ για την ανατροπή στην υπόθεση Αϊκούτ - «Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολλά χρόνια»

Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την ανατροπή που σημειώθηκε στην υπόθεση του σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών Σίμον Αϊκούτ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video: Ικανοποίηση ΠτΔ για την ανατροπή στην υπόθεση Αϊκούτ - «Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολλά χρόνια»

Video: Ικανοποίηση ΠτΔ για την ανατροπή στην υπόθεση Αϊκούτ - «Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολλά χρόνια»

  •  14.10.2025 - 21:10
Τραμπ: Οι ΗΠΑ «θα αφοπλίσουν» τη Χαμάς εάν δεν το κάνει εκείνη

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «θα αφοπλίσουν» τη Χαμάς εάν δεν το κάνει εκείνη

  •  14.10.2025 - 22:31
Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

  •  14.10.2025 - 16:50
Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δωμάτιο θέρμανσης και ντεπόζιτο πετρελαίου, υπέστησαν ζημιές δύο οχήματα

Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δωμάτιο θέρμανσης και ντεπόζιτο πετρελαίου, υπέστησαν ζημιές δύο οχήματα

  •  14.10.2025 - 18:30
Κατεχόμενα: Πέρασε από τη «βουλή» με πλειοψηφία το ψήφισμα για τα δύο κράτη

Κατεχόμενα: Πέρασε από τη «βουλή» με πλειοψηφία το ψήφισμα για τα δύο κράτη

  •  14.10.2025 - 19:49
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

  •  14.10.2025 - 15:18
«Πετάει η Γάζα»

«Πετάει η Γάζα»

  •  14.10.2025 - 20:19
Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

  •  14.10.2025 - 21:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα