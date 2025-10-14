Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

Τα σιρόπια αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του βήχα, της γρίπης και του κοινού κρυολογήματος, παράγονται από τις εταιρείες Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals και Shape Pharma.

Οι τοξικές ουσίες που βρέθηκαν στα σιρόπια, όπως ο διαιθυλενογλυκόλη, έχουν προκαλέσει ανησυχία, καθώς αυτή η χημική ένωση έχει συνδεθεί με προηγούμενες περιπτώσεις μόλυνσης προϊόντων στην Ινδία. Σύμφωνα με τις ινδικές υγειονομικές αρχές, η μόλυνση εντοπίστηκε σε συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων COLDRIF, Respifresh TR και ReLife.

Η Ινδία, ενώ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φθηνών φαρμάκων στον κόσμο, αντιμετωπίζει δυσκολίες στον έλεγχο των παραγωγικών προτύπων, κυρίως σε μικρότερους κατασκευαστές. Σημειώνεται ότι το 2022, πάνω από 60 παιδιά στην Γκάμπια πέθαναν μετά την κατανάλωση σιροπιού για το βήχα από την Ινδία, ενώ το 2023 αναφέρθηκαν και περιστατικά τύφλωσης στις ΗΠΑ από μολυσμένα κολλύρια.

Ο ΠΟΥ καλεί τις αρχές δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο να εντείνουν τους ελέγχους στην αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αλυσίδες εφοδιασμού και στα παραφαρμακευτικά προϊόντα. Επιπλέον, ζητά από τις αρχές να ελέγξουν προσεκτικά τα φάρμακα που παράγονται από τα εργοστάσια των συγκεκριμένων εταιρειών, ιδιαίτερα εκείνα που παράχθηκαν μετά τον Δεκέμβριο του 2023.

Σε απάντηση της κατάστασης, οι ινδικές αρχές έχουν ήδη αναστείλει την παραγωγή των εν λόγω σιροπιών, ανακαλώντας τις άδειες κυκλοφορίας και προχωρώντας στη σύλληψη και σε ποινική έρευνα για τον ιδιοκτήτη της Sresan Pharmaceutical, Σ. Ρανγκανάθαν. Η κυβέρνηση της πολιτείας Ταμίλ Ναντού, όπου εδρεύει η εταιρεία, έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του κατασκευαστή.

Η ινδική ρυθμιστική αρχή για τα φάρμακα έχει επίσης ενισχύσει τους ελέγχους των συστατικών των φαρμάκων, απαιτώντας από τις περιφερειακές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πρώτων υλών και των τελικών σκευασμάτων πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τις ινδικές υγειονομικές αρχές για να παρακολουθήσει την κατάσταση, να εντοπίσει την πηγή της μόλυνσης και να περιορίσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.