VIDEO: Αλυσοδεμένοι στα τούνελ, βασανιστήρια και απομόνωση - Οι πρώην όμηροι της Χαμάς αποκαλύπτουν τη φρίκη της αιχμαλωσίας

Από την απομόνωση και τη στέρηση τροφής, έως τα βασανιστήρια, οι περιγραφές τους σκιαγραφούν την ωμή πραγματικότητα της αιχμαλωσίας τους.

Οι αδελφοί Κούνιο: Χωρισμένοι στα τούνελ της Γάζας

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Αριέλ Κούνιο κρατούνταν ολομόναχος κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, ενώ ο αδελφός του, Νταβίντ, βρισκόταν μαζί με τους Νιμρόντ Κοέν και Εϊτάν Χορν σε διαφορετικά υπόγεια τούνελ. Ο Νταβίντ δεν είχε καμία πρόσβαση σε ειδήσεις ή ενημέρωση, ενώ μόλις σε μια σύντομη συνάντηση με τον Γιάρντεν Μίμπας —μετά τη μαγνητοσκόπηση ενός βίντεο της Χαμάς— έμαθε ότι ο δίδυμος αδελφός του, Εϊτάν, είχε επιζήσει από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν: Απομόνωση χωρίς επικοινωνία

Οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν κρατούνταν σε ξεχωριστούς χώρους, αποκομμένοι πλήρως από κάθε μορφή επικοινωνίας. Παρότι βρίσκονταν στην ίδια πόλη, δεν γνώριζαν ότι θα επανενώνονταν. Οι απαγωγείς τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τους μιλούσαν στα εβραϊκά κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Ελκάνα Μποχμποτ: Αλυσοδεμένος στα τούνελ

Ο Ελκάνα Μποχμποτ πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της αιχμαλωσίας του αλυσοδεμένος σε υπόγεια τούνελ, χάνοντας κάθε αίσθηση χρόνου και χώρου. Την ημέρα της επετείου του γάμου του, όπως είπε στους συγγενείς του, ζήτησε από έναν φρουρό να του επιτραπεί να κάνει μπάνιο. Ο άνδρας της Χαμάς αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε.

Ματάν Ανγκρεστ: Βασανιστήρια και ελάχιστες στιγμές ελπίδας

Ο Ματάν Ανγκρεστ τραυματίστηκε στα χέρια και στα δάχτυλα και υποβλήθηκε σε επώδυνη θεραπεία χωρίς αναισθησία, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα. Σε αντίθεση με άλλους ομήρους, του επιτρεπόταν πότε-πότε να βλέπει βίντεο από την Πλατεία των Ομήρων, όπου άκουγε τα λόγια της οικογένειάς του.

Η μητέρα του περιέγραψε ότι ο γιος της υπέστη «φρικτά βασανιστήρια τους πρώτους μήνες, όταν θεωρούνταν στρατιώτης». Ο Ματάν, όπως είπε, έχει εφιάλτες με εικόνες από τον ξυλοδαρμό, την απαγωγή και την κακοποίηση που υπέστη. «Έχει περάσει πολλά. Αλλά είναι εδώ και θα επικεντρωθούμε στα θετικά». «Ήταν στα τούνελ για πολύ καιρό, μιλώντας για σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό, αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το τούνελ, τοίχους που έπεφταν κοντά τους».

Αβινάταν Ορ: Απομόνωση και εξάντληση

Ο Αβινάταν Ορ κρατούνταν σε στρατόπεδο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, όπου οι απαγωγείς τον άφησαν να λιμοκτονήσει. Σύμφωνα με την αρχική ιατρική αναφορά, έχασε έως και 40% του σωματικού του βάρους. Ήταν εντελώς απομονωμένος από τους υπόλοιπους ομήρους και δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για τα γεγονότα στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς.

Εβιάταρ Νταβίντ και Αλόν Οχέλ: Ψυχολογική και σωματική κακοποίηση

Ο πατέρας του Εβιάταρ Νταβίντ δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ότι ο γιος του υπέστη τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση, ενώ χωρίστηκε από τον συγκρατούμενό του, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, πριν από δύο μήνες.

Ο Αλόν Οχέλ, από την πλευρά του, έμεινε αλυσοδεμένος στο ίδιο τούνελ σχεδόν ολόκληρα τα δύο χρόνια της κράτησής του. Μετακινήθηκε μόλις πριν από 40 ημέρες σε άλλη τοποθεσία, έπειτα από πολύωρη πορεία προς το κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Οι IDF ανέφεραν ότι η μετακίνηση αυτή έγινε με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα για να εμποδίσουν τον στρατό να καταλάβει την πόλη.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr