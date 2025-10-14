Χαρτσιώτης: «Κομβικός παράγοντας η Κύπρος για επιστροφές ειδικά προς Συρία»

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 14.10.2025 - 17:32
Η Κύπρος αποτελεί κομβικό παράγοντα στον τομέα των επιστροφών ιδιαίτερα σε σχέση με τη Συρία, αφού το 90% του συνόλου των επιστροφών από κράτη μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο 1/1/2025-1/9/2025 προς τη Συρία, έγινε από την Κύπρο, επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Κατά τη Σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα και Τρίτη, 13 - 14 Οκτωβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου για το χώρο Σένγκεν, στο οποίο η Κύπρος αναγνωρίζεται ως χώρα πρότυπο στο ρόλο της ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιοποίηση του μηχανισμού εθελούσιων επιστροφών.

«Η Κύπρος εργάζεται για την εφαρμογή των συστάσεων Σένγκεν και η πρώτη της αξιολόγηση Σένγκεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή στηρίζει την Κύπρο στη διαδικασία της για βαθύτερη ένταξη στο σύστημα Σένγκεν», αναφέρεται στο Βαρόμετρο. «Η Κύπρος έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων, με αξιοσημείωτες βελτιώσεις στη διαδικασία επιστροφής και στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν», προσθέτει η έκθεση του Απριλίου 2025 της Κομισιόν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το ζήτημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού σημείωσε ότι το Βαρόμετρο για το χώρο Σένγκεν αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση προβλημάτων και τη στοχευμένη διαχείριση προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, έκανε ειδική μνεία στο ρόλο της Κύπρου σε σχέση με την αξιοποίηση του μηχανισμού εθελούσιων επιστροφών. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε ότι η Κύπρος αποτελεί κομβικό παράγοντα στον τομέα των επιστροφών ιδιαίτερα σε σχέση με τη Συρία, αφού το 90% του συνόλου των επιστροφών από κράτη μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο 1/1/2025-1/9/2025 προς τη Συρία, έγινε από την Κύπρο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά την πρώτη μέρα του Συμβουλίου, η ατζέντα περιελάμβανε θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της Eurojust, με στόχο να καταστεί πιο αποτελεσματική στον τρόπο που στηρίζει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Σε παρέμβασή του, ο κ. Χαρτσιώτης υπογράμμισε πως οι συνεχείς εξελίξεις στις τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος απαιτούν όπως η Eurojust έχει στη διάθεσή της επαρκή χρηματοδότηση και τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά προς επίτευξη των όρων εντολής της.

Στην ίδια συνεδρίαση, προστίθεται, οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την προστασία των πολιτικών προσώπων από κάθε είδους φραστικών ή φυσικών απειλών. Παράλληλα, διεξήχθη συζήτηση για τη διασφάλιση του ανοικτού δημόσιου διαλόγου και την άσκηση κριτικής.

Σήμερα Τρίτη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου, ο κ. Χαρτσιώτης συμμετείχε στη συνεδρίαση σχετικά με θέματα του χαρτοφυλακίου του που άπτονται των εσωτερικών υποθέσεων. Οι Υπουργοί συζήτησαν σχετικά με τις επιπτώσεις που παρατηρούνται στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ ως αποτέλεσμα της κατάστασης στην Γάζα, όπως η αυξανόμενη πόλωση στον δημόσιο διάλογο και οι κίνδυνοι ριζοσπαστικοποίησης. Τονίστηκε επίσης, από τα κράτη μέλη, η αύξηση του αριθμού μαζικών διαμαρτυριών, όπου παρατηρούνται και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών οργάνων.

Τέλος, οι Υπουργοί των 27 αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την κατάσταση του χώρου Σένγκεν, ενώ σε αυτό το πλαίσιο έγινε συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, FRONTEX.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

