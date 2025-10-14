Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

 14.10.2025 - 15:26
Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Σε ειρηνική διαμαρτυρία καλεί διδακτικό προσωπικό, γονείς και μαθητές, ο Σύνδεσμος Γονέων του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, εκφράζοντας την αγανάκτηση του για το νέο περιστατικό διάρρηξης του σχολείου και της κλοπής 52 ηλεκτρονικών συσκευών (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets), αξίας περί τις 25 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου, το περιστατικό, που έγινε αντιληπτό χθες και διερευνάται από την Αστυνομία, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς στην περσινή χρονιά σημειώθηκαν επανειλημμένες διαρρήξεις και βανδαλισμοί, με σοβαρές ζημιές σε αίθουσες και εξοπλισμό, ενώ ο Σύνδεσμος αναγκάστηκε να καλύψει το κόστος κλοπής χρηματικού ποσού.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη», αναφέρει και ζητά άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε «να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη κατάσταση».

Συγκεκριμένα, οι γονείς του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, ζητούν άμεση χορηγία για εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, με κάλυψη από τις 16:00 μέχρι τις 7:00, φύλακα ασφαλείας κατά τις νυχτερινές ώρες, περιοδικές περιπολίες της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και άμεση αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κλάπηκαν.

Τέλος, καλεί το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές να συμμετάσχουν σε ειρηνική διαμαρτυρία την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες (7:45-9:05), στο χώρο του σχολείου.

