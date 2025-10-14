Καταγγελία: Τυφλός τραυματίστηκε καθ’ οδόν προς τη Σχολή Τυφλών – Μεταφέρονταν με ακατάλληλο όχημα

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η Σχολή Τυφλών λειτουργεί για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι’ αυτούς.

Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, οι εκπαιδευόμενοι τυφλοί που διαμένουν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου εκφράζουν σφοδρά παράπονα όσον αφορά το όχημα που τους μεταφέρει στη Σχολή Τυφλών για σκοπούς παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. Πρόκειται για προβλήματα όσον αφορά τη στενότητα του χώρου –το όχημα είναι ακατάλληλο για ενήλικες, η ολίσθηση του είναι προβληματική και επικίνδυνη αφού λόγω της κατασκευής του δε διαθέτει σούστες και κάθε ανώμαλη επιφάνεια δημιουργεί αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ παράπονα υπάρχουν και όσον αφορά το ίδιο το οδήγημα του οχήματος.

Οι τυφλοί καταγγέλλουν, επίσης, ότι τυφλός εκπαιδευόμενος κτύπησε και τραυματίστηκε κατά τη μετάβασή του στη Λευκωσία λόγω των πιο πάνω προβλημάτων και χρειάστηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρά τις σχετικές παραστάσεις τόσο προς τη Σχολή Τυφλών όσο και προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δε φαίνεται να έγιναν από τους αρμόδιους οι απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση του οχήματος με άλλο κατάλληλο και προσβάσιμο σε ενήλικες με αναπηρία όχημα.

Οι τυφλοί εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι’ αυτό και αποφάσισαν να αναστείλουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Σχολής Τυφλών και αρνήθηκαν να μεταβούν στη Σχολή Τυφλών με το συγκεκριμένο λεωφορείο.

Μόνο έτσι θα πετύχουν τον τερματισμό παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, τον εξευτελισμό της αξιοπρέπειας τους και την ταλαιπωρία που υφίστανται κάθε βδομάδα και να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους για εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και αυτό της πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς και κατ’ επέκταση στον ίδιο το χώρο της εκπαίδευσης τους.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να τερματίσει την προκλητική αδιαφορία που επιδεικνύει στα θέματα των τυφλών και να δράσει για τη διασφάλιση των πιο πάνω αναφαίρετων δικαιωμάτων τους.