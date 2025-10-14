Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαταγγελία: Τυφλός τραυματίστηκε καθ’ οδόν προς τη Σχολή Τυφλών – Μεταφέρονταν με ακατάλληλο όχημα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία: Τυφλός τραυματίστηκε καθ’ οδόν προς τη Σχολή Τυφλών – Μεταφέρονταν με ακατάλληλο όχημα

 14.10.2025 - 15:29
Καταγγελία: Τυφλός τραυματίστηκε καθ’ οδόν προς τη Σχολή Τυφλών – Μεταφέρονταν με ακατάλληλο όχημα

Την άρνηση τους να χρησιμοποιούν ακατάλληλο μέσο μετάβασης στη Σχολή τυφλών εξέφρασαν έμπρακτα οι εκπαιδευόμενοι στη Σχολή Τυφλών που μεταβαίνουν εκεί από την Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η Σχολή Τυφλών λειτουργεί για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι’ αυτούς.

Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, οι εκπαιδευόμενοι τυφλοί που διαμένουν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου εκφράζουν σφοδρά παράπονα όσον αφορά το όχημα που τους μεταφέρει στη Σχολή Τυφλών για σκοπούς παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. Πρόκειται για προβλήματα όσον αφορά τη στενότητα του χώρου –το όχημα είναι ακατάλληλο για ενήλικες, η ολίσθηση του είναι προβληματική και επικίνδυνη αφού λόγω της κατασκευής του δε διαθέτει σούστες και κάθε ανώμαλη επιφάνεια δημιουργεί αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ παράπονα υπάρχουν και όσον αφορά το ίδιο το οδήγημα του οχήματος.

Οι τυφλοί καταγγέλλουν, επίσης, ότι τυφλός εκπαιδευόμενος κτύπησε και τραυματίστηκε κατά τη μετάβασή του στη Λευκωσία λόγω των πιο πάνω προβλημάτων και χρειάστηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρά τις σχετικές παραστάσεις τόσο προς τη Σχολή Τυφλών όσο και προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δε φαίνεται να έγιναν από τους αρμόδιους οι απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση του οχήματος με άλλο κατάλληλο και προσβάσιμο σε ενήλικες με αναπηρία όχημα.

Οι τυφλοί εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι’ αυτό και αποφάσισαν να αναστείλουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Σχολής Τυφλών και αρνήθηκαν να μεταβούν στη Σχολή Τυφλών με το συγκεκριμένο λεωφορείο.

Μόνο έτσι θα πετύχουν τον τερματισμό παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, τον εξευτελισμό της αξιοπρέπειας τους και την ταλαιπωρία που υφίστανται κάθε βδομάδα και να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους για εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και αυτό της πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς και κατ’ επέκταση στον ίδιο το χώρο της εκπαίδευσης τους.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να τερματίσει την προκλητική αδιαφορία που επιδεικνύει στα θέματα των τυφλών και να δράσει για τη διασφάλιση των πιο πάνω αναφαίρετων δικαιωμάτων τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών
Σου ανήκει κάποιο από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες και τροχόσπιτα-βαν; - Κρίθηκαν επικίνδυνα - Δείτε λίστα
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι
Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

 14.10.2025 - 15:26
Επόμενο άρθρο

Σου ανήκει κάποιο από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες και τροχόσπιτα-βαν; - Κρίθηκαν επικίνδυνα - Δείτε λίστα

 14.10.2025 - 15:31
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

  •  14.10.2025 - 14:17
Γ. Γεραπετρίτης: Να διευκρινίσει τη θέση της για το GSI η Κύπρος

Γ. Γεραπετρίτης: Να διευκρινίσει τη θέση της για το GSI η Κύπρος

  •  14.10.2025 - 14:07
Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση

Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση

  •  14.10.2025 - 15:14
Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

  •  14.10.2025 - 14:52
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

  •  14.10.2025 - 15:18
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

  •  14.10.2025 - 15:03
Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

  •  14.10.2025 - 14:35
Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

  •  14.10.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα