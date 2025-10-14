Ecommbx
Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση

 14.10.2025 - 15:14
Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο με πάρα πολλές προκλήσεις και κινδύνους ενώπιων της δήλωσε σήμερα ο ΓΓ ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Στεφάνου, χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις οι οποίες να αντιμετωπίζουν αποφασιστικά αυτές τις προκλήσεις και να επιλύουν αυτά τα προβλήματα.

Το πρώτο ζήτημα είναι η επίλυση του Κυπριακού. Κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από εμάς όμως εμείς μπορούμε με τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις μας να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί μια δυναμική που θα διαρρήξει το αδιέξοδο και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια.

Το δεύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι η περιβαλλοντική κρίση και σε συνάρτηση, το υδατικό πρόβλημα.

Δυστυχώς, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού αλλά ούτε και η παρούσα προχώρησαν με πρωτοβουλίες για να υπάρξει ο απαραίτητος σχεδιασμός που θα επιτρέψει απρόσκοπτα την παροχή νερού στα νοικοκυριά και την ίδια ώρα να μπορούμε να στηρίζουμε τον γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο, τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας που έχει ανάγκη από νερό.

Το τρίτο ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι το θέμα της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας.

Όταν είχαμε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες για τον κίνδυνο η Κύπρος να μείνει χωρίς ρεύμα η κυβέρνηση μάς απάντησε ότι κινδυνολογούσαμε, όμως τελικά βγάλαμε το καλοκαίρι με περικοπές ρεύματος.

Έχουμε δύο κομβικά έργα τα οποία βρίσκονται σε στασιμότητα και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός υπάρχει βρίσκεται στον αέρα με την κυβέρνηση να αποδεικνύεται ανίκανη να υλοποιήσει υποσχέσεις που είχε δώσει.

Το τέταρτο ζήτημα, είναι το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν στην Κύπρο. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα κινδύνου φτώχειας και την ίδια ώρα ενώ παρατηρείται μια ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη τα αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης, δεν καταλήγουν στην κοινωνία και στον κόσμο με αποτέλεσμα πάρα πολύς κόσμος να δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες.

Το πέμπτο ζήτημα είναι η μαζική πώληση γης και ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών, που καθιστά την απόκτηση στέγης πολύ δύσκολη για τα μικρομεσαία και μεσαία στρώματα της κυπριακής κοινωνίας. Εδώ προκύπτει και θέμα εθνικής ασφάλειας γιατί κανένα κράτος δεν ξεπουλά την γη του, ειδικά ένα κράτος που βρίσκεται υπό κατοχή όπως είναι η Κύπρος.

Το ΑΚΕΛ ως ισχυρή, αποτελεσματική και υπεύθυνη αντιπολίτευση βρίσκεται εδώ για να αντιστρατεύεται πολιτικές που οδηγούν πιέζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, για να αντιμετωπίζει τους όποιους κινδύνους έχει μπροστά της η χώρα μας αλλά την ίδια ώρα ως έμπειρη, δημιουργική και υπεύθυνη πολιτική δύναμη, με τις προτάσεις και τις τοποθετήσεις του βοηθά ν’ αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και ν’ ανοίξει η προοπτική για τον τόπο μας να διασφαλίσει το παρόν και το μέλλον του λαού μας σε τούτο τον τόπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

