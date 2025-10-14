Ecommbx
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί

 14.10.2025 - 14:30
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί

  Η ιστορία τους μοιάζει με σενάριο ταινίας: μια καλόγρια και ένας καθολικός ιερέας άφησαν πίσω τους τα ράσα για να ζήσουν τον έρωτά τους.

Η Λάις Ντογνίνι, που πέρασε δύο χρόνια σε μοναστήρι αφιερωμένη στην προσευχή, γνώρισε τον Τζάκσον Ντογνίνι όταν εκείνος της πρότεινε να προσευχηθεί για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια αθόρυβη αλλά δυνατή φιλία, που με τον καιρό μετατράπηκε σε αγάπη.

Ο Τζάκσον, ο οποίος είχε αφιερώσει πέντε χρόνια στο σεμινάριο εκπαιδευόμενος για την ιεροσύνη, αποφάσισε μετά από βαθιά περισυλλογή να εγκαταλείψει το κάλεσμά του.

Η Λάις, που είχε ήδη αφήσει πίσω της τη μοναστική ζωή για να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή της, βρήκε στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που την καταλάβαινε περισσότερο από όλους.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Απρίλιο του 2024, αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο παντρεύτηκε κρυφά. Την αποκάλυψη έκαναν οι ίδιοι μέσα από ένα story στο Instagram, όπου η Λάις πλέον influencer μοιράζεται στιγμές από τη νέα τους ζωή.

Οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικά θετικές. «Δεν ήταν φυγή από την ιεροσύνη αλλά μια επιστροφή σε αυτή», σχολίασε ένας ακόλουθος.

Άλλος πρόσθεσε: «Ο Θεός γράφει σωστά την ιστορία αγάπης».

ΠΗΓΗ: Reader.gr

