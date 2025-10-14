Ecommbx
Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

 14.10.2025 - 14:35
Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

Για τις 23 Μαρτίου του 2026 προσδιορίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, με τον τραγικό απολογισμό των 57 νεκρών και δεκάδων τραυματιών, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Ο προσδιορισμός της δίκης γίνεται ενώ εκκρεμούν εκταφές θυμάτων της τραγωδίας, μετά από αίτημα συγγενών, που ζητούν να μάθουν αν πρόκειται για τα σώματα των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την αιτία θανάτου, καθώς συνεχίζουν να έχουν ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία βασιζόμενοι στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αυτό το σενάριο καταρρίφθηκε πλήρως. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν μετά τις εκταφές θα μπουν σε άλλη δικογραφία - η Εισαγγελία της Λάρισας ανέσυρε μήνυση συγγενών κατά των ιατροδικαστών που είχαν επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η κύρια δίκη για την τραγωδία.

Αύριο (15/10) αναμένεται να γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η αίθουσα της δίκης

Δύο μεγάλες οθόνες, ηχεία, εκτυπωτές και άλλα υλικά είναι προγραμματισμένο να προστεθούν στην αίθουσα που θα γίνει η δίκη στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις-πρώην ΤΕΙ ). Η αίθουσα είναι διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα. Σε ένα από αυτά θα βρίσκονται δικηγόροι, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν και από εκεί σε κλειστό κύκλωμα την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

