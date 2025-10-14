Κεφάλαιο «Τριχόπτωση» : Πότε είναι φυσιολογική και πότε πρέπει να ανησυχήσεις;

Συμβαίνει ξαφνικά, μετά τον τοκετό, στη δίαιτα, στην κρίση πανικού, όταν αλλάζει ο κύκλος σου ή απλώς… χωρίς κανέναν προφανή λόγο. Και όταν συμβεί, δεν σε προετοιμάζει κανείς για το πόσο μπορεί να σε επηρεάσει.

"Γιατί πέφτουν τα μαλλιά μου; Πότε είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να ανησυχήσω; Τι ρόλο παίζουν οι ορμόνες, η διατροφή και το άγχος; Τι σημαίνουν λέξεις όπως FPHL, JAK-i ή traction alopecia;" Αν έχεις πληκτρολογήσει έστω και μία από αυτές τις ερωτήσεις στο Google, δεν είσαι μόνη σου. Η τριχόπτωση παραμένει ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα θέματα στη σύγχρονη ομορφιά. Μια μικρή χούφτα από τρίχες στον νιπτήρα μπορεί να πυροδοτήσει πανικό. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη, αλλά και πιο ελπιδοφόρα από ποτέ.

Μία τρίχα τη φορά

Η σχέση μας με τα μαλλιά μας είναι βαθύτερη απ’ όσο παραδεχόμαστε. Είναι συνώνυμο του φύλου μας, της εικόνας μας, της γυναικείας μας ταυτότητας. Είναι καταφύγιο και τρόπος έκφρασης. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεσπάμε στα μαλλιά μας όταν χωρίζουμε. Ούτε ότι τα χτενίζουμε αλλιώς όταν είμαστε χαρούμενες ή επειδή απλώς άλλαξε ο καιρός.

Τα μαλλιά μας είναι το "self-image" μας. Το να τα χάνουμε, είτε λίγο είτε πολύ, μας αναστατώνει. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είσαι υπερβολική. Και σίγουρα δεν είσαι χωρίς επιλογές.

Τριχόπτωση = καταστροφή;

Ναι, η λέξη σοκάρει. Αλλά ας την απομυθοποιήσουμε: η τριχόπτωση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη μόνιμη απώλεια. Δεν σημαίνει ότι κάτι κάνεις λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι υγιής ή ότι είσαι λιγότερο ελκυστική. Σημαίνει απλώς ότι το σώμα σου επικοινωνεί μαζί σου.

Κι εμείς είμαστε εδώ για να σου δώσουμε τους κώδικες να το καταλάβεις.

Τι είναι (και τι δεν είναι) τριχόπτωση;

Ας ξεκινήσουμε με ένα μίνι reality check. Χάνουμε τρίχες κάθε μέρα. Περίπου 50–100 την ημέρα είναι ο φυσιολογικός ρυθμός. Αυτό δεν είναι τριχόπτωση. Είναι ο κύκλος της ζωής της τρίχας.

Η πραγματική τριχόπτωση ξεκινά όταν:

Χάνεις περισσότερες τρίχες από το συνηθισμένο.

Η πυκνότητα και ο όγκος των μαλλιών σου μειώνονται αισθητά.

Παρατηρείς κενά, αραίωση και μετατόπιση στο hairline.

Οι τρίχες που "πέφτουν” δεν αντικαθίστανται.

Τι ακριβώς συμβαίνει στα μαλλιά μου;

Υπάρχουν πολλοί τύποι τριχόπτωσης, κάποιοι προσωρινοί, άλλοι πιο επίμονοι. Δεν θα μπούμε σε ιατρικούς όρους, αλλά κράτα τα βασικά:

Τριχόπτωση από στρες, τοκετό ή απότομες αλλαγές (Telogen Effluvium): Είναι ξαφνική, διάχυτη και τις περισσότερες φορές αναστρέφεται μόνη της μέσα σε λίγους μήνες.

Ορμονική (PCOS, θυρεοειδής)/κληρονομική λέπτυνση FPHL (Female Pattern Hair Loss): Εμφανίζεται σταδιακά, ειδικά στο πάνω μέρος του κεφαλιού, και είναι πιο συχνή όσο μεγαλώνουμε.

Αλωπεκία με κενά ή πλάκες (Alopecia areata): Εμφανίζεται απότομα, συνήθως σχετίζεται με το ανοσοποιητικό και πλέον υπάρχουν λύσεις.

Μηχανική φθορά από styling (Traction alopecia): Αν μαζεύεις τα μαλλιά σου σε σφιχτά κοτσιδάκια, αν φοράς extensions ή κάνεις πολύ σφιχτές αλογοουρές, δώσε στα μαλλιά σου άφεση. Η ένταση αφήνει σημάδια.