Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΚεφάλαιο «Τριχόπτωση» : Πότε είναι φυσιολογική και πότε πρέπει να ανησυχήσεις;
ΥΓΕΙΑ

Κεφάλαιο «Τριχόπτωση» : Πότε είναι φυσιολογική και πότε πρέπει να ανησυχήσεις;

 14.10.2025 - 14:44
Κεφάλαιο «Τριχόπτωση» : Πότε είναι φυσιολογική και πότε πρέπει να ανησυχήσεις;

Από την πρώτη τρίχα που μένει στη βούρτσα, μέχρι το σοκ στο ντουζ: η τριχόπτωση δεν είναι απλώς μια beauty ανησυχία. Είναι προσωπική υπόθεση.

Συμβαίνει ξαφνικά, μετά τον τοκετό, στη δίαιτα, στην κρίση πανικού, όταν αλλάζει ο κύκλος σου ή απλώς… χωρίς κανέναν προφανή λόγο. Και όταν συμβεί, δεν σε προετοιμάζει κανείς για το πόσο μπορεί να σε επηρεάσει.

"Γιατί πέφτουν τα μαλλιά μου; Πότε είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να ανησυχήσω; Τι ρόλο παίζουν οι ορμόνες, η διατροφή και το άγχος; Τι σημαίνουν λέξεις όπως FPHL, JAK-i ή traction alopecia;" Αν έχεις πληκτρολογήσει έστω και μία από αυτές τις ερωτήσεις στο Google, δεν είσαι μόνη σου. Η τριχόπτωση παραμένει ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα θέματα στη σύγχρονη ομορφιά. Μια μικρή χούφτα από τρίχες στον νιπτήρα μπορεί να πυροδοτήσει πανικό. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη, αλλά και πιο ελπιδοφόρα από ποτέ.

Μία τρίχα τη φορά

Η σχέση μας με τα μαλλιά μας είναι βαθύτερη απ’ όσο παραδεχόμαστε. Είναι συνώνυμο του φύλου μας, της εικόνας μας, της γυναικείας μας ταυτότητας. Είναι καταφύγιο και τρόπος έκφρασης. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεσπάμε στα μαλλιά μας όταν χωρίζουμε. Ούτε ότι τα χτενίζουμε αλλιώς όταν είμαστε χαρούμενες ή επειδή απλώς άλλαξε ο καιρός.

Τα μαλλιά μας είναι το "self-image" μας. Το να τα χάνουμε, είτε λίγο είτε πολύ, μας αναστατώνει. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είσαι υπερβολική. Και σίγουρα δεν είσαι χωρίς επιλογές.

Τριχόπτωση = καταστροφή;

Ναι, η λέξη σοκάρει. Αλλά ας την απομυθοποιήσουμε: η τριχόπτωση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη μόνιμη απώλεια. Δεν σημαίνει ότι κάτι κάνεις λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι υγιής ή ότι είσαι λιγότερο ελκυστική. Σημαίνει απλώς ότι το σώμα σου επικοινωνεί μαζί σου.

Κι εμείς είμαστε εδώ για να σου δώσουμε τους κώδικες να το καταλάβεις.

Τι είναι (και τι δεν είναι) τριχόπτωση;

Ας ξεκινήσουμε με ένα μίνι reality check. Χάνουμε τρίχες κάθε μέρα. Περίπου 50–100 την ημέρα είναι ο φυσιολογικός ρυθμός. Αυτό δεν είναι τριχόπτωση. Είναι ο κύκλος της ζωής της τρίχας.

Η πραγματική τριχόπτωση ξεκινά όταν:

Χάνεις περισσότερες τρίχες από το συνηθισμένο.

Η πυκνότητα και ο όγκος των μαλλιών σου μειώνονται αισθητά.

Παρατηρείς κενά, αραίωση και μετατόπιση στο hairline.

Οι τρίχες που "πέφτουν” δεν αντικαθίστανται.

Τι ακριβώς συμβαίνει στα μαλλιά μου;

Υπάρχουν πολλοί τύποι τριχόπτωσης, κάποιοι προσωρινοί, άλλοι πιο επίμονοι. Δεν θα μπούμε σε ιατρικούς όρους, αλλά κράτα τα βασικά:

Τριχόπτωση από στρες, τοκετό ή απότομες αλλαγές (Telogen Effluvium): Είναι ξαφνική, διάχυτη και τις περισσότερες φορές αναστρέφεται μόνη της μέσα σε λίγους μήνες.

Ορμονική (PCOS, θυρεοειδής)/κληρονομική λέπτυνση FPHL (Female Pattern Hair Loss): Εμφανίζεται σταδιακά, ειδικά στο πάνω μέρος του κεφαλιού, και είναι πιο συχνή όσο μεγαλώνουμε.

Αλωπεκία με κενά ή πλάκες (Alopecia areata): Εμφανίζεται απότομα, συνήθως σχετίζεται με το ανοσοποιητικό και πλέον υπάρχουν λύσεις.

Μηχανική φθορά από styling (Traction alopecia): Αν μαζεύεις τα μαλλιά σου σε σφιχτά κοτσιδάκια, αν φοράς extensions ή κάνεις πολύ σφιχτές αλογοουρές, δώσε στα μαλλιά σου άφεση. Η ένταση αφήνει σημάδια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών
Εφιάλτης στα αεροδρόμια: Ποια ευρωπαϊκά hubs έχουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Από την εξομολόγηση στον... γάμο: Η καλόγρια influencer που είπε το «ναι» σε ιερέα - Ο έρωτας τους ξεκίνησε όταν προσευχήθηκαν μαζί
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
Η Microsoft «τραβάει την πρίζα» οριστικά σήμερα από τα Windows 10 - Τι να προσέξετε
Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

 14.10.2025 - 14:35
Επόμενο άρθρο

Πώς να ελέγχεις κάθε συζήτηση σύμφωνα με την ψυχολογία

 14.10.2025 - 14:43
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Νέα αποστολή για τη Γάζα – Διευκρινίσεις για το GSI και τη βιωσιμότητα του έργου

  •  14.10.2025 - 14:17
Γ. Γεραπετρίτης: Να διευκρινίσει τη θέση της για το GSI η Κύπρος

Γ. Γεραπετρίτης: Να διευκρινίσει τη θέση της για το GSI η Κύπρος

  •  14.10.2025 - 14:07
Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση

Στεφάνου: Σε κομβικό σημείο η Κύπρος - Τα πέντε κύρια ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση

  •  14.10.2025 - 15:14
Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

Προσοχή συστήνει ο ΠΟΥ: Τρία σιρόπια για το βήχα φαίνεται να σχετίζονται με θανάτους παιδιών

  •  14.10.2025 - 14:52
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Δεν «έριξε» φως στα αίτια

  •  14.10.2025 - 15:18
VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

VIDEO: Τίτλοι τέλους για ιστορικό μαγαζί - Μας έμαθε να αγαπούμε το καλό ελληνικό σουβλάκι

  •  14.10.2025 - 15:03
Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

  •  14.10.2025 - 14:35
Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Αγανακτισμένοι γονείς: Πραγματοποιούν διαμαρτυρία λόγω διάρρηξης και κλοπής σε δημοτικό - «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

  •  14.10.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα