Επιληψία: Καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει θεραπευτική ελπίδα

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανιχνεύσει μικροσκοπικές εγκεφαλικές βλάβες, υπεύθυνες για την ανάπτυξη της πάθησης, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για ταχύτερες διαγνώσεις ή ακόμη και πρωτοποριακές θεραπευτικές τεχνικές.

Το νέο εργαλείο, που χαρακτηρίστηκε ως «ντετέκτιβ επιληψίας», αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Murdoch Children’s Research Institute και του Royal Children’s Hospital και κατόρθωσε να εντοπίζει αποτελεσματικά φλοιώδεις δυσπλασίες -δηλαδή ανώμαλο εγκεφαλικό ιστό, που είναι υπεύθυνος για τις επιληπτικές κρίσεις- σε έως και 94% των περιπτώσεων.

Η επιληψία επηρεάζει περίπου 1 στα 100 άτομα και χαρακτηρίζεται από ξαφνικές εκρήξεις ανεξέλεγκτης ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κρίσεις, που διαταράσσουν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων, ενώ σπανιότερα μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.

Οι φλοιώδεις δυσπλασίες, ειδικότερα, αναπτύσσονται στη μήτρα και αποτελούν είναι μια κοινή αιτία φαρμακοανθεκτικών επιληπτικών κρίσεων, που συχνά ξεκινούν απροσδόκητα στην πρώιμη παιδική ηλικία. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συνήθως απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του προσβεβλημένου εγκεφαλικού ιστού ή η εμφύτευση μιας συσκευής για τη διακοπή των ανώμαλων νευρικών σημάτων. Παλαιότερα, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθούν, με λιγότερες από τις μισές να εντοπίζονται στην πρώτη σάρωση. Οι καθυστερήσεις στην ανίχνευση, όμως, μπορούν να αναβάλουν τη διάγνωση και να εμποδίσουν την έγκαιρη παραπομπή σε χειρουργική επέμβαση, αυξάνοντας τον κίνδυνο μαθησιακών δυσκολιών ή νοητικής αναπηρίας.

«Οι συχνές επιληπτικές κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τη συμπεριφορά, τη διάθεση και τη μάθηση ενός παιδιού», σημείωσε η δρ. Emma Macdonald-Laurs, νευρολόγος στο The Royal Children’s Hospital και κύρια συγγραφέας της μελέτης. «Η επιληψία που προκαλείται από φλοιώδη δυσπλασία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά -ή ακόμη και να θεραπευτεί- εάν εντοπιστεί και αφαιρεθεί ο ανώμαλος εγκεφαλικός ιστός».

Η μελέτη εξέτασε 71 παιδιά στο Royal Children’s Hospital και 23 ενήλικες στο Austin Hospital με φλοιώδη δυσπλασία και εστιακή επιληψία, η οποία προκαλεί επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Η παραδοσιακή ανάλυση MRI δεν εντόπισε την πάθηση στο 80% των ασθενών, αλλά μετά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης με σαρώσεις MRI και PET, οι γιατροί μπόρεσαν να εντοπίσουν σωστά τις βλάβες στο 94% των περιπτώσεων. Από τα 17 παιδιά της ομάδας δοκιμής, 12 υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και 11 δεν αντιμετωπίζουν πλέον επιληπτικές κρίσεις.

«Η έγκαιρη διάγνωση της αιτίας μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις θεραπευτικές επιλογές και βοηθά τους νευροχειρουργούς να σχεδιάζουν ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Με τη βελτιωμένη απεικόνιση, οι χειρουργοί μπορούν να αποφύγουν κρίσιμα αιμοφόρα αγγεία και περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την ομιλία, την κίνηση και τη γνωστική λειτουργία, ελαχιστοποιώντας την αφαίρεση υγιούς ιστού. Τα παιδιά μπορούν επίσης να αποφύγουν τις επεμβατικές εξετάσεις», εξηγεί η ειδικός.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι, με επιπλέον χρηματοδότηση, ο ανιχνευτής τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιατρικά νοσοκομεία, προσφέροντας ταχύτερες διαγνώσεις, στοχευμένες θεραπείες και ανανεωμένη ελπίδα για τα παιδιά.