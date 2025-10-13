Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΕπιληψία: Καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει θεραπευτική ελπίδα
ΥΓΕΙΑ

Επιληψία: Καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει θεραπευτική ελπίδα

 13.10.2025 - 23:45
Επιληψία: Καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει θεραπευτική ελπίδα

Ένα πρωτοποριακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φέρει επανάσταση στη διάγνωση και τη θεραπεία της επιληψίας στα παιδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο Epilepsia.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανιχνεύσει μικροσκοπικές εγκεφαλικές βλάβες, υπεύθυνες για την ανάπτυξη της πάθησης, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για ταχύτερες διαγνώσεις ή ακόμη και πρωτοποριακές θεραπευτικές τεχνικές.

Το νέο εργαλείο, που χαρακτηρίστηκε ως «ντετέκτιβ επιληψίας», αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Murdoch Children’s Research Institute και του Royal Children’s Hospital και κατόρθωσε να εντοπίζει αποτελεσματικά φλοιώδεις δυσπλασίες -δηλαδή ανώμαλο εγκεφαλικό ιστό, που είναι υπεύθυνος για τις επιληπτικές κρίσεις- σε έως και 94% των περιπτώσεων.

Η επιληψία επηρεάζει περίπου 1 στα 100 άτομα και χαρακτηρίζεται από ξαφνικές εκρήξεις ανεξέλεγκτης ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κρίσεις, που διαταράσσουν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων, ενώ σπανιότερα μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.

Οι φλοιώδεις δυσπλασίες, ειδικότερα, αναπτύσσονται στη μήτρα και αποτελούν είναι μια κοινή αιτία φαρμακοανθεκτικών επιληπτικών κρίσεων, που συχνά ξεκινούν απροσδόκητα στην πρώιμη παιδική ηλικία. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συνήθως απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του προσβεβλημένου εγκεφαλικού ιστού ή η εμφύτευση μιας συσκευής για τη διακοπή των ανώμαλων νευρικών σημάτων. Παλαιότερα, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθούν, με λιγότερες από τις μισές να εντοπίζονται στην πρώτη σάρωση. Οι καθυστερήσεις στην ανίχνευση, όμως, μπορούν να αναβάλουν τη διάγνωση και να εμποδίσουν την έγκαιρη παραπομπή σε χειρουργική επέμβαση, αυξάνοντας τον κίνδυνο μαθησιακών δυσκολιών ή νοητικής αναπηρίας.

«Οι συχνές επιληπτικές κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τη συμπεριφορά, τη διάθεση και τη μάθηση ενός παιδιού», σημείωσε η δρ. Emma Macdonald-Laurs, νευρολόγος στο The Royal Children’s Hospital και κύρια συγγραφέας της μελέτης. «Η επιληψία που προκαλείται από φλοιώδη δυσπλασία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά -ή ακόμη και να θεραπευτεί- εάν εντοπιστεί και αφαιρεθεί ο ανώμαλος εγκεφαλικός ιστός».

Η μελέτη εξέτασε 71 παιδιά στο Royal Children’s Hospital και 23 ενήλικες στο Austin Hospital με φλοιώδη δυσπλασία και εστιακή επιληψία, η οποία προκαλεί επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Η παραδοσιακή ανάλυση MRI δεν εντόπισε την πάθηση στο 80% των ασθενών, αλλά μετά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης με σαρώσεις MRI και PET, οι γιατροί μπόρεσαν να εντοπίσουν σωστά τις βλάβες στο 94% των περιπτώσεων. Από τα 17 παιδιά της ομάδας δοκιμής, 12 υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και 11 δεν αντιμετωπίζουν πλέον επιληπτικές κρίσεις.

«Η έγκαιρη διάγνωση της αιτίας μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις θεραπευτικές επιλογές και βοηθά τους νευροχειρουργούς να σχεδιάζουν ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Με τη βελτιωμένη απεικόνιση, οι χειρουργοί μπορούν να αποφύγουν κρίσιμα αιμοφόρα αγγεία και περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την ομιλία, την κίνηση και τη γνωστική λειτουργία, ελαχιστοποιώντας την αφαίρεση υγιούς ιστού. Τα παιδιά μπορούν επίσης να αποφύγουν τις επεμβατικές εξετάσεις», εξηγεί η ειδικός.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι, με επιπλέον χρηματοδότηση, ο ανιχνευτής τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιατρικά νοσοκομεία, προσφέροντας ταχύτερες διαγνώσεις, στοχευμένες θεραπείες και ανανεωμένη ελπίδα για τα παιδιά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και έφυγε «κύριος» - Δείτε φωτογραφία
Οι πρώτες εικόνες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν: Αγκαλιές και βαθιά συγκίνηση στο Ισραήλ
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού
Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα
Θλίψη στη Λεμεσό για τον θάνατο του Φοίβου Μαυρομάτη - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

 13.10.2025 - 22:50
Επόμενο άρθρο

Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνομήλικη κοπέλα του και μια γειτόνισσα που προσπάθησε να τη βοηθήσει

 13.10.2025 - 23:58
Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Η τελευταία πράξη μιας ιστορικής ημέρας γράφτηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας (13/10) τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την ειρήνη στη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Ειρήνη στη Γάζα: Οι όμηροι επέστρεψαν, οι υπογραφές έπεσαν, τα ερωτήματα παραμένουν

  •  13.10.2025 - 21:20
ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

ΠτΔ για διάσκεψη Σαρμ-ελ Σέιχ: Μέρα «ελπίδας» για την περιοχή

  •  13.10.2025 - 21:58
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν κάλυκες έξω από υποστατικό – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν κάλυκες έξω από υποστατικό – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

  •  13.10.2025 - 22:08
Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα του 65χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα του 65χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο

  •  13.10.2025 - 20:56
Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

  •  13.10.2025 - 22:50
«Δίκτυο» συνωμοσίας στη Λάρνακα – Δύο συλλήψεις για αδικήματα εναντίον αλλοδαπού και επιχειρηματία

«Δίκτυο» συνωμοσίας στη Λάρνακα – Δύο συλλήψεις για αδικήματα εναντίον αλλοδαπού και επιχειρηματία

  •  13.10.2025 - 17:09
Αυτές τις ώρες θα μείνει χωρίς νερό περιοχή της Επ. Λάρνακας την Τρίτη – Ποιος ο λόγος

Αυτές τις ώρες θα μείνει χωρίς νερό περιοχή της Επ. Λάρνακας την Τρίτη – Ποιος ο λόγος

  •  13.10.2025 - 19:00
Μυθική πρόταση 400 εκατομμυρίων στην Μπαρτσελόνα για τον Γιαμάλ!

Μυθική πρόταση 400 εκατομμυρίων στην Μπαρτσελόνα για τον Γιαμάλ!

  •  13.10.2025 - 16:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα