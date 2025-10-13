Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνομήλικη κοπέλα του και μια γειτόνισσα που προσπάθησε να τη βοηθήσει

Το αγόρι επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλικη κοπέλα του, μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, και τραυμάτισε θανάσιμα μια 23χρονη γειτόνισσα που έσπευσε να βοηθήσει.

Σύμφωνα με το ρωσικό ircity α δύο θύματα υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο, ενώ ο ανήλικος δράστης συνελήφθη από κάτοικο της περιοχής λίγη ώρα αργότερα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Ιρκούτσκ «ένας 14χρονος μαχαίρωσε ένα κορίτσι της ίδιας ηλικίας κατά τη διάρκεια καβγά. Μια 23χρονη γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές βγήκε να βοηθήσει, αλλά μαχαιρώθηκε επίσης. Και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους σε ιατρική μονάδα».

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο δράστης και η κοπέλα του, η Βασιλίνα, έμεναν στο ίδιο κτίριο και ότι το έγκλημα έγινε μπροστά στην είσοδο. Ο έφηβος, κατά την ανάκριση, ομολόγησε πως ζήλευε υπερβολικά την κοπέλα και ότι «δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του».

Οι ισχυρισμοί του 14χρονου

Στην πρώτη του απολογία, ο ανήλικος φέρεται να υποστήριξε ότι «τη σκότωσε κατά λάθος», λέγοντας πως το κορίτσι «τραυματίστηκε προσπαθώντας να του πάρει το μαχαίρι». Όπως είπε, εκείνη άρχισε να ουρλιάζει δυνατά και «πανικοβλήθηκε».

Ωστόσο, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία, τα πολλαπλά τραύματα που εντοπίστηκαν στα σώματα των θυμάτων δείχνουν εσκεμμένη και βίαιη επίθεση.

«Ήσυχος, αλλά απόμακρος»

Η Τατιάνα Αφανασίεβα, περιφερειακή συνήγορος του πολίτη για τα παιδιά, δήλωσε πως ο 14χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε «θετική αναφορά χαρακτήρα» από το σχολείο του. Δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα ψυχολογικής παρακολούθησης.

Συμμαθητές και γονείς τον περιγράφουν ως «ήσυχο, εσωστρεφή και κάπως παράξενο». Ένας μαθητής είπε πως ο Ιβάν, όπως ονομαζόταν ο δράστης, «ήταν συγκρατημένος, απορροφημένος μόνο από τη σχέση του με τη Βασιλίνα». Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο έφηβος είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντι στην κοπέλα, την οποία υποπτευόταν αδικαιολόγητα για απιστία.

Οι δηλώσεις του κυβερνήτη

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιγκόρ Κόμπζεφ έκανε λόγο για «τραγωδία που συγκλόνισε όλη τη Σιβηρία».

«Ο νεαρός που βρέθηκε με ένα μαχαίρι στα χέρια του δεν είναι κακός άνθρωπος. Ήταν ένας μαθητής που όλοι έλεγαν καλά λόγια γι’ αυτόν. Όμως τον κατέκλυσαν θυμός και ζήλια που δεν μπορούσε να ελέγξει – και αυτό είναι το αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα προφίλ των θυμάτων

Η 14χρονη Βασιλίνα ήταν άριστη μαθήτρια, δραστήρια σε σχολικές εκδηλώσεις λογοτεχνίας και τοπικής ιστορίας, και μέλος της ομάδας βόλεϊ του σχολείου. Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, είχε ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο στο προσωπικό της κανάλι στο Telegram. Σύμφωνα με μαρτυρίες, «ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι, αγαπητή σε όλους τους συμμαθητές της».

Η δεύτερη νεκρή, η 23χρονη γειτόνισσα, γεννημένη το 2002, προσπάθησε να σώσει τη μαθήτρια, αλλά δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά της.