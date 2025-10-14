Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου στην Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη αρνείται εμπλοκή στην υπόθεση δίδοντας τον ισχυρισμό ότι κατά τις επίμαχες ώρες δεν βρισκόταν στην εργασία της στο Δικαστήριο αλλά υπέγραφε άλλος για λογαριασμό της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί χθες και γυναίκα ηλικίας 29 ετών, από χωριό της επαρχίας Λάρνακας, υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας παροχής ασφαλείας. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου παρουσιάστηκε σήμερα, αποφάσισε όπως αφεθεί ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν, μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, κατά τη διάρκεια εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το ΤΑΕ Λάρνακας στα πλαίσια διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον αλλοδαπού προσώπου και εναντίον περιουσίας Ελληνοκύπριου επιχειρηματία στην πόλη, κατά τον Αύγουστο του 2025.

Ο 29χρονος άνδρας, άνεργος από χωριό της επαρχίας Λάρνακας, είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος - αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και αδικήματα κατά παράβαση του περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο ύστερα από πολύωρη διαδικασία εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για οκτώ μέρες.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ