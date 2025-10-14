Εντοπίστηκαν 30 άτομα που εργάζονταν παράνομα στη Λεμεσό - Κατηγορήθηκε ο υπεύθυνος της εταιρείας

Μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Κλιμάκιο Λεμεσού) και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, εντοπίστηκαν τα 30 πρόσωπα να εργάζονται παράνομα σε υποστατικό, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Από τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πέντε εξ αυτών διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι υπόλοιποι 25 ανακρίθηκαν γραπτώς και απολύθηκαν της κράτησής τους, ενώ γραπτώς κατηγορήθηκε και ο υπεύθυνος της εταιρείας που φαίνεται να τους εργοδοτούσε.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.