Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕντοπίστηκαν 30 άτομα που εργάζονταν παράνομα στη Λεμεσό - Κατηγορήθηκε ο υπεύθυνος της εταιρείας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εντοπίστηκαν 30 άτομα που εργάζονταν παράνομα στη Λεμεσό - Κατηγορήθηκε ο υπεύθυνος της εταιρείας

 14.10.2025 - 10:46
Εντοπίστηκαν 30 άτομα που εργάζονταν παράνομα στη Λεμεσό - Κατηγορήθηκε ο υπεύθυνος της εταιρείας

Συνολικά 30 πρόσωπα που εργάζονταν παράνομα, εντόπισε η Αστυνομία, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στη Λεμεσό.

Μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Κλιμάκιο Λεμεσού) και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, εντοπίστηκαν τα 30 πρόσωπα να εργάζονται παράνομα σε υποστατικό, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Από τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πέντε εξ αυτών διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι υπόλοιποι 25 ανακρίθηκαν γραπτώς και απολύθηκαν της κράτησής τους, ενώ γραπτώς κατηγορήθηκε και ο υπεύθυνος της εταιρείας που φαίνεται να τους εργοδοτούσε.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον Δήμο Λεμεσού: «Έφυγε» η Ιφιγένεια -«Χρωστούμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ»
VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη
Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
Συγκινεί η Ρούλα Γεωργιάδου: «Μου λείπεις μάνα. Σε θέλω μάνα μου.....ξεκουράσου αγαπημένη μου Ελένη» - Φωτογραφία
Πέθανε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός - Γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινεί η Ρούλα Γεωργιάδου: «Μου λείπεις μάνα. Σε θέλω μάνα μου.....ξεκουράσου αγαπημένη μου Ελένη» - Φωτογραφία

 14.10.2025 - 10:41
Επόμενο άρθρο

Ο Πασχάλης έκλεισε τα 79 και αποκάλυψε πώς διατηρείται – Η διατροφή και η αποκάλυψη για την κόρη του

 14.10.2025 - 10:51
ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

Το Κυπριακό συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ χθες στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

  •  14.10.2025 - 10:14
Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

  •  14.10.2025 - 06:25
ΠτΔ: Αναγκαίος ο διαχωρισμός του ρόλου Γ. Εισαγγελέα για διαφάνεια και λογοδοσία

ΠτΔ: Αναγκαίος ο διαχωρισμός του ρόλου Γ. Εισαγγελέα για διαφάνεια και λογοδοσία

  •  14.10.2025 - 11:21
Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

  •  14.10.2025 - 09:52
Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

  •  14.10.2025 - 12:04
VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

  •  14.10.2025 - 11:42
Πέθανε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός - Γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

Πέθανε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός - Γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

  •  14.10.2025 - 09:44
Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

  •  14.10.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα