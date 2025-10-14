Η επιστροφή των σορών Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα μπορεί να χρειαστεί καιρό

Η Χαμάς απελευθέρωσε χθες Δευτέρα τους τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα βάσει μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ έστειλε στα σπίτια τους με λεωφορεία πολλούς Παλαιστίνιους κρατουμένους καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος του διετούς πολέμου.

Όμως μόνο τα λείψανα τεσσάρων ομήρων έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα στο Ισραήλ, με τα πτώματα τουλάχιστον άλλων 20 να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα παραδώσει απροσδιόριστο αριθμό σορών Παλαιστινίων.

«Η έρευνα για ανθρώπινα λείψανα συνιστά προφανώς μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση ζωντανών ανθρώπων. Πρόκειται για μια μαζική πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κρίστιαν Κάρντον σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες.

«Νομίζω πως υπάρχει σαφώς κίνδυνος να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αυτό που λέμε στις πλευρές είναι πως θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά τους», είπε σήμερα.

Η ΔΕΕΣ, που εδρεύει στη Γενεύη, δήλωσε ότι παρέχει άλλα 23 μέλη προσωπικού και οχήματα ψυγεία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αποθανόντες θα τύχουν μεταχείρισης με σεβασμό και αξιοπρέπεια μέσα στη Γάζα, που έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων λόγω του πολέμου.

Ο Κάρντον αρνήθηκε να συζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι πιθανό να βρίσκονται οι όμηροι που έχουν πεθάνει, επικαλούμενος την ευαισθησία της εν εξελίξει επιχείρησης.

Εξήρε το γεγονός ότι η παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων χθες έγινε διακριτικά, χωρίς να επαναληφθούν οι υπό τη διεύθυνση της Χαμάς τελετές απελευθέρωσης ομήρων που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες μεταφορές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα