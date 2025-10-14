Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Συγκρούσεις και «ξεκαθάρισμα» μεταξύ της Χαμάς και ένοπλων φατριών στη Γάζα

 14.10.2025 - 17:57
Η Χαμάς επέκτεινε την παρουσία της στις ζώνες της Λωρίδας της Γάζας απ’ όπου αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να περιμένει τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, την Παρασκευή, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν την Τρίτη μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς να αναπτύσσονται σε πολλές πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, σε αγορές ή σε δρόμους. Έπειτα από πολλές ημέρες αψιμαχιών, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο σήμερα για «σφοδρές» μάχες στην Πόλη της Γάζας, στη συνοικία Σουτζάγια, μεταξύ μιας μονάδες που πρόσκειται στη Χαμάς και ένοπλων συμμοριών και φατριών, ορισμένες εκ των οποίων στηρίζονται από το Ισραήλ.

«Σήμερα το πρωί, επί πολλές ώρες, σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και μελών της οικογένειας Χίλες» περιέγραψε κάτοικος στο AFP. Όταν ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, το 2007, η Χαμάς βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές μεγάλες οικογένειες του θύλακα.

Ο μάρτυρας μίλησε για «σφοδρά πυρά και εκρήξεις», μία ημέρα αφού απελευθερώθηκαν οι τελευταίου 20 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η Δύναμη Αποτροπής, ένα όργανο που ιδρύθηκε πρόσφατα στους κόλπους του μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς, διεξάγει επιχείρηση για να εξουδετερώσει καταζητούμενα πρόσωπα, είπε στο AFP πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας στη Γάζα.

Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ως στόχο «να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε διάφορες ζώνες» του θύλακα, πρόσθεσε και είπε ακόμη ότι «το μήνυμά μας είναι σαφές: δεν θα υπάρχει θέση για τους παρανόμους ή για εκείνους που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών».

Παράλληλα, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έσπασε την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ την Τρίτη. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι στρατιώτες δεν πυροβόλησαν παρά μόνο όταν «ύποπτα πρόσωπα» πλησίασαν τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Εκτός από τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος προς το παρόν παραμένει στο 53% του θύλακα, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει σε μεταγενέστερη φάση ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Το «έκτο σημείο» του σχεδίου αναφέρει ότι αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται να σεβαστούν την ειρηνική συνύπαρξη και θα παραδώσουν τα όπλα θα χορηγηθεί αμνηστία. Για τους υπόλοιπους, το σχέδιο προβλέπει εξορία, μια πρόταση ωστόσο που υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης χαρακτήρισε «γελοία».

Χθες Δευτέρα, στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ συνυπέγραψε διακήρυξη που έχει ως στόχο να εδραιώσει την κατάπαυση του πυρός μετά την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Για κάτοικο που μίλησε στο AFP, «τα λόγια του Τραμπ είναι σημαντικά». Λέει ακόμη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «είναι ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει τον πόλεμο να ξαναρχίσει».

«Μπορούμε και πάλι να ανασάνουμε, ο φόβος σχεδόν έφυγε» και «ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει για πάντα», πρόσθεσε και μιλά για την αστυνομία που «βρίσκεται παντού, ρυθμίζει την κυκλοφορία και την αγορά», κάτι που είναι «ανακούφιση» επειδή «κατά τη διάρκεια του πολέμου συνέβαιναν δυσάρεστα πράγματα, όπως κλοπές, ληστείες και ένοπλοι εκβιασμοί».

Από την έναρξη της εκεχειρίας «περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι επέστρεψαν στην Πόλη της Γάζας από τα νότια και οι επιστροφές συνεχίζονται», είπε ακόμη στέλεχος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας. Η υπηρεσία, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Χαμάς, προειδοποίησε τους πολίτες ότι διατρέχουν κίνδυνο από τα εκρηκτικά και τα βλήματα που απέμειναν μετά τον πόλεμο και τους κάλεσε να μην αγγίζουν πτώματα που εντοπίζουν κάτω από τα χαλάσματα, ούτε να μπαίνουν σε κτίρια που δείχνουν ασταθή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

