Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

 14.10.2025 - 16:28
Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

14.10.2025 - 16:28

Συνελήφθη έξω από το σπίτι στην Καλλιθέα όπου διέμενε με τον 22χρονο που παραδόθηκε, ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του άνδρα που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης (14/10/25) για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ.

Όπως αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες, στον άνδρα που πήγε νωρίτερα την Τρίτη αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του, οι αρχές απέδωσαν ρόλο συνεργού του δράστη του στυγερού εγκλήματος, γι΄αυτό τον λόγο και τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ήταν απλά ο συνοδηγός στο σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα.

Τι κατέθεσε ο φερόμενος ως συνεργός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας αρνήθηκε ότι συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στο στυγερό έγκλημα, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι ο συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο να κινείται προς την περιοχή του κάμπινγκ λίγο πριν τη διπλή δολοφονία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός ομολόγησε ότι πήγε τον δράστη της δολοφονίας στο κάμπινγκ τη μοιραία νύχτα.

Υποστήριξε, όμως, πως δεν περίμενε ποτέ ότι ο δράστης πήγε εκεί, με σκοπό να σκοτώσει το θύμα, πως δεν περίμενε πως θα έβγαζε όπλο και θα πυροβολούσε.

Γι΄αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, όταν ο δράστης σκότωσε το θύμα, εκείνος τον άφησε και έφυγε.

«Μαζί πήγαμε όντως, είμαι ο συνεπιβάτης στο σκούτερ, δεν είχα ιδέα ότι πήγαινε να σκοτώσει αυτούς τους δύο, δεν περίμενα ότι θα έβγαζε όπλο», κατέθεσε στη ΓΑΔΑ.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

ΠΗΓΗ: CNN.gr

 

Με ξεκάθαρη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο Οmega, τονίζοντας ότι η Λευκωσία «έχει και τη βούληση και την αξιοπιστία να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, συντονισμού και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή».

