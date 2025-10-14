«Αγκάθια» και προκλήσεις διαρκούς ειρήνης στην επόμενη μέρα της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς

Το θέμα με τις σορούς παραμένει πολύ ψηλά από την πλευρά του Ισραήλ που το πρωί ενημέρωσε ότι ο IDF άνοιξε πυρ κατά «ύποπτων» Παλαιστινίων στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας και την Υγειονομική Υπηρεσία της Παλαιστίνης να ανακοινώνει έξι νεκρούς.

Το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αφοπλίσουν οι ΗΠΑ τη Χαμάς, εάν δεν το πράξει από μόνη της η παλαιστινιακή οργάνωση. Παράλληλα, ο Μαχμούντ Αμπάς μέσω ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε τις δημόσιες εκτελέσεις της Χαμάς που καταγράφηκαν σε βίντεο, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τήρηση των όρων του σχεδίου Τραμπ.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες, στη δεύτερη φάση θα καθοριστούν ο τρόπος αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, η παράδοση των όπλων της Χαμάς και το σχέδιο ανοικοδόμησης της Λωρίδας.

Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να διατηρήσει την επιρροή του επί του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η στήριξη του οποίου θα αποδειχθεί κρίσιμη για τη συνέχιση του αμερικανικού σχεδίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί πρόεδροι δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τον Νετανιάχου. Τόσο ο Μπιλ Κλίντον όσο και ο Τζο Μπάιντεν είχαν αντιμετωπίσει εντάσεις, ενώ ακόμη και στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για ισραηλινές επιχειρήσεις που θεωρούσαν ότι υπονόμευαν την αμερικανική πολιτική.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κρατά το έγγραφο της συνθήκης ειρήνης (Suzanne Plunkett/Pool via AP)

Προεκλογικές σκοπιμότητες στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ και η Χαμάς εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλές πτυχές του σχεδίου των 20 σημείων.

Ακόμη, η στάση του Νετανιάχου ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς επιχειρεί να κρατήσει ενωμένο τον δεξιό συνασπισμό του, στις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές που πλησιάζουν.

«Εισερχόμαστε σε μια πολιτική χρονιά όπου όλα συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία», εκτιμά ο Νίμροντ Γκόρεν, πρόεδρος του ισραηλινού think tank *Mitvim*. «Η στάση του Νετανιάχου μπορεί να μετατραπεί από υποχωρητική σε πιεστική, καθώς θα προσπαθεί να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση».

Στο επίκεντρο ο αφοπλισμός της Χαμάς

Το κύριο σημείο τριβής παραμένει ο όρος του αμερικανικού σχεδίου που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Αν και η οργάνωση έχει εκφράσει μια γενική αποδοχή του σχεδίου, απέφυγε να τοποθετηθεί επί του αφοπλισμού, ενώ ηγετικά της στελέχη υποστηρίζουν πως βλέπουν ρόλο για τη Χαμάς στη μεταπολεμική διοίκηση της περιοχής.

Στιγμιότυπο από συνέντευξη Τύπου της Χαμάς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Φωτογραφία Αρχείου) AP Photo/Hatem Moussa, File

Η αλλαγή τακτικής του Τραμπ

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πιο αυστηρός στα διεθνή ζητήματα. Ενδεικτικά, φέρεται να ανάγκασε τον Νετανιάχου να τηλεφωνήσει στον εμίρη του Κατάρ και να ζητήσει συγγνώμη μετά από ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Ντόχα.

Πολλοί αναλυτές σημειώνουν ότι ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει σημαντική πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς απολαμβάνει τεράστια δημοτικότητα στο Ισραήλ. «Ο ισχυρότερος μοχλός πίεσης που διαθέτει είναι η ίδια του η δημοφιλία», αναφέρει ο Γκόρεν. «Μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να αποδυναμώσει το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Η εσωτερική πίεση στον Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, οι ψηφοφόροι των ακροδεξιών πολιτικών Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ ενδέχεται να αποστασιοποιηθούν, εάν θεωρήσουν ότι ο Νετανιάχου εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς.

Επιπλέον, ένα ακόμη αγκάθι εντοπίζεται στη διάταξη του σχεδίου Τραμπ που αναφέρεται στη δυνατότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Οι περισσότεροι Ισραηλινοί, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, θα δυσκολευτούν να αποδεχθούν μια τέτοια προοπτική μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

ΠΗΓΗ: CNN.gr