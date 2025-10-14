Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία Λαμιώτης που υπηρέτησε για τη Ρωσία

 14.10.2025 - 23:32
Ελεύθερος μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία Λαμιώτης που υπηρέτησε για τη Ρωσία

Τέλος έλαβε ο γολγοθάς του 22χρονου Λαμιώτη με ελληνορωσικές ρίζες, Αλέξανδρου Τσιλίκα, ο οποίος βρισκόταν αιχμάλωτος πολέμου στην Ουκρανία επί σχεδόν 11 μήνες. Ο νεαρός επέστρεψε σώος στα συγγενικά του πρόσωπα, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Lamianow.gr, η απελευθέρωσή του επετεύχθη έπειτα από επαφές σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά θετική έκβαση σε μια υπόθεση που είχε συγκινήσει την τοπική κοινωνία και όλη την Ελλάδα.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε στη Λαμία το 2003. Η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Έλληνας. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γενέτειρά του, τη Λαμία, έως περίπου τα οκτώ του χρόνια, οπότε και μετακόμισε με τη μητέρα του στη Ρωσία.

Στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Ρωσία, υπέγραψε συμβόλαιο με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πιστεύοντας -όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του- ότι θα υπηρετούσε σε μονάδα εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων κοντά στον τόπο διαμονής του, στο Κρασνοντάρ. Αντ' αυτού, εστάλη στο μέτωπο της Ουκρανίας, χωρίς να το γνωρίζει.

Λίγο αργότερα, αιχμαλωτίστηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο ίδιος σε τηλεδιάσκεψη από το στρατόπεδο αιχμαλώτων, είχε δηλώσει ότι παραχωρεί τη συνέντευξή του «με τη θέλησή του και χωρίς πίεση». Τόνιζε ότι οι συνθήκες κράτησής του ήταν καλές και ότι τηρούνταν οι προβλέψεις της Συνθήκης της Γενεύης.

Στην ίδια συνέντευξη, ο νεαρός Λαμιώτης είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ελλάδα, κοντά στον πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ερχόμουν, θα καθόμουν να μιλήσω με τον πατέρα μου, μπορεί να πηγαίναμε να πιούμε κάνα τσίπουρο ή κρασί».

Παράλληλα, είχε δηλώσει απογοητευμένος από τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς τον «φρίκη χωρίς νόημα», ενώ τόνισε ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα υπέγραφε ποτέ το συμβόλαιο με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Έτσι, μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας, οι διπλωματικές προσπάθειες της Ελλάδας απέδωσαν καρπούς. Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας επέστρεψε ελεύθερος και βρίσκεται πλέον κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, έπειτα από μια δοκιμασία που δοκίμασε σκληρά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

