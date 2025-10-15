Μια λύση ασφάλειας για κάθε επιχείρηση - Acronis Backup για Microsoft365 από τη Cyta Business

Η Cyta Business δίνει τη λύση με το Acronis Backup για Microsoft365: μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προστατεύει τα κρίσιμα εταιρικά δεδομένα και εξασφαλίζει γρήγορη και ευέλικτη ανάκτηση, όποτε χρειαστεί.

Τι είναι το Acronis Backup για Microsoft365;

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη λύση προστασίας, που προσφέρει αντίγραφα ασφαλείας και ταχεία ανάκτηση δεδομένων για όλα τα βασικά εργαλεία του Microsoft365 for Business.

Τα βασικά πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας:

-Πλήρης κάλυψη: backup για email, αρχεία, φακέλους και συνεργατικά περιβάλλοντα.

-Αυτοματοποιημένες διαδικασίες: αυτόματη και προγραμματιζόμενη δημιουργία backup, χωρίς ανάγκη για τοπικούς διακομιστές.

-Granular restore: επαναφορά συγκεκριμένων emails, εγγράφων ή φακέλων με απόλυτη ακρίβεια.

-Ολοκληρωμένη προστασία από κάθε πιθανό κίνδυνο όπως λάθη χρήστη, διαγραφή, κακόβουλες επιθέσεις ή τεχνικές βλάβες.

-Συμμόρφωση με κανονισμούς όπως το GDPR, χάρη σε ασφαλή αποθήκευση και έλεγχο πρόσβασης.

-Εύχρηστη διαχείριση: φιλικό web περιβάλλον για πλήρη έλεγχο των λειτουργιών backup και restore.

-Ασφαλές cloud: υποδομή με ισχυρή κρυπτογράφηση και υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας.

Γιατί με τη Cyta Business

Με μακρόχρονη εμπειρία και αποδεδειγμένη αξιοπιστία στις ολοκληρωμένες ICT λύσεις, η Cyta Business δεν προσφέρει απλώς ένα ακόμη προϊόν. Γίνεται ο στρατηγικός συνεργάτης κάθε επιχείρησης, παρέχοντας όχι μόνο την κατάλληλη λύση αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Από την εγκατάσταση και παραμετροποίηση έως την καθημερινή χρήση, οι εξειδικευμένες ομάδες της Cyta Business φροντίζουν ώστε το Acronis Backup για Microsoft 365 να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, προσφέροντας άμεση αξία και σιγουριά.

Έτσι, κάθε επιχείρηση διασφαλίζει συνεχή λειτουργία και προστασία, ακόμη και απέναντι σε απρόβλεπτες προκλήσεις όπως κυβερνοεπιθέσεις, ανθρώπινα λάθη ή τεχνικές βλάβες.

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να θωρακίσετε τα δεδομένα σας εδώ.