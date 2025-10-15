Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜια λύση ασφάλειας για κάθε επιχείρηση - Acronis Backup για Microsoft365 από τη Cyta Business
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια λύση ασφάλειας για κάθε επιχείρηση - Acronis Backup για Microsoft365 από τη Cyta Business

 15.10.2025 - 06:40
Μια λύση ασφάλειας για κάθε επιχείρηση - Acronis Backup για Microsoft365 από τη Cyta Business

Στη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα, οι περισσότερες επιχειρήσεις βασίζονται στα εργαλεία Microsoft365 for Business. Από το Outlook και το OneDrive, μέχρι το SharePoint και το Teams, στην καθημερινή ροή της δουλειάς όλα βρίσκουν τον ρόλο τους. Ωστόσο, για να υπάρχει σιγουριά ότι όλα τα δεδομένα παραμένουν πάντα ασφαλή, χρειάζεται μια επιπλέον εξειδικευμένη λύση backup που λειτουργεί συμπληρωματικά..

Η Cyta Business δίνει τη λύση με το Acronis Backup για Microsoft365: μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προστατεύει τα κρίσιμα εταιρικά δεδομένα και εξασφαλίζει γρήγορη και ευέλικτη ανάκτηση, όποτε χρειαστεί.

Τι είναι το Acronis Backup για Microsoft365;

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη λύση προστασίας, που προσφέρει αντίγραφα ασφαλείας και ταχεία ανάκτηση δεδομένων για όλα τα βασικά εργαλεία του Microsoft365 for Business.

Τα βασικά πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας:

-Πλήρης κάλυψη: backup για email, αρχεία, φακέλους και συνεργατικά περιβάλλοντα.

-Αυτοματοποιημένες διαδικασίες: αυτόματη και προγραμματιζόμενη δημιουργία backup, χωρίς ανάγκη για τοπικούς διακομιστές.

-Granular restore: επαναφορά συγκεκριμένων emails, εγγράφων ή φακέλων με απόλυτη ακρίβεια.

-Ολοκληρωμένη προστασία από κάθε πιθανό κίνδυνο όπως λάθη χρήστη, διαγραφή, κακόβουλες επιθέσεις ή τεχνικές βλάβες.

-Συμμόρφωση με κανονισμούς όπως το GDPR, χάρη σε ασφαλή αποθήκευση και έλεγχο πρόσβασης.

-Εύχρηστη διαχείριση: φιλικό web περιβάλλον για πλήρη έλεγχο των λειτουργιών backup και restore.

-Ασφαλές cloud: υποδομή με ισχυρή κρυπτογράφηση και υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας.

Γιατί με τη Cyta Business

Με μακρόχρονη εμπειρία και αποδεδειγμένη αξιοπιστία στις ολοκληρωμένες ICT λύσεις, η Cyta Business δεν προσφέρει απλώς ένα ακόμη προϊόν. Γίνεται ο στρατηγικός συνεργάτης κάθε επιχείρησης, παρέχοντας όχι μόνο την κατάλληλη λύση αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Από την εγκατάσταση και παραμετροποίηση έως την καθημερινή χρήση, οι εξειδικευμένες ομάδες της Cyta Business φροντίζουν ώστε το Acronis Backup για Microsoft 365 να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, προσφέροντας άμεση αξία και σιγουριά.

Έτσι, κάθε επιχείρηση διασφαλίζει συνεχή λειτουργία και προστασία, ακόμη και απέναντι σε απρόβλεπτες προκλήσεις όπως κυβερνοεπιθέσεις, ανθρώπινα λάθη ή τεχνικές βλάβες.

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να θωρακίσετε τα δεδομένα σας εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ
Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο
Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

 15.10.2025 - 06:37
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

 15.10.2025 - 06:47
Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Το πολιτικό τοπίο της Κύπρου μπαίνει σε μια περίοδο πρωτόγνωρης ρευστότητας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σκιαγραφούν μια έντονα πολυκομματική εικόνα, όπου τα μεγάλα κόμματα δείχνουν σημάδια κόπωσης, νέες πολιτικές κινήσεις διεκδικούν χώρο, και τα παραδοσιακά μικρότερα κόμματα αναμετρώνται με το ενδεχόμενο της πολιτικής τους συρρίκνωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

Προς μια πεντακομματική Βουλή; - Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η πρόκληση για τα μικρότερα κόμματα

  •  15.10.2025 - 06:21
Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

Η ειρήνη που φέρνει ευκαιρίες… και κινδύνους – Πώς η Κύπρος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει οικονομικά από το Σχέδιο Τραμπ

  •  15.10.2025 - 06:22
Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

Αυξήσεις στις τιμές τσιγάρων: Πώς και πότε θα επηρεαστεί ο κύπριος καταναλωτής από την πρόταση της ΕΕ - Πόσα θα τα πληρώνει

  •  15.10.2025 - 06:30
Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων σήμερα - Με μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιεί ο Νετανιάχου

  •  15.10.2025 - 06:37
Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο

  •  15.10.2025 - 06:14
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμεραΤετάρτη 15 Οκτωβρίου

  •  15.10.2025 - 06:47
Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

Ελεύθερη η φρουρός ασφαλείας, στο κελί ο 29χρονος - Στο μικροσκόπιο βίντεο από το Δικαστήριο

  •  14.10.2025 - 16:50
Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

  •  14.10.2025 - 21:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα