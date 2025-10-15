Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 63χρονη Μαρία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού (παλαιά εκκλησία) Ανάγεια, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 16:45 και καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:15.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.