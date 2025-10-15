Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στις Αρχές: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

 15.10.2025 - 22:54
Συναγερμός στις Αρχές: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές γύρω στις 22:00 το βράδυ όταν όχημα εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο.

Το όχημα είχε κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και ακινητοποιήθηκε από τη φωτιά στο ύψος του ζυγιστικού σταθμού στα Λατσιά.

Στο σημείο έσπευσαν για κατάσβεση δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν διέτρεξε κίνδυνο οποιοσδήποτε.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται.

Φωτογραφία δημοσίευσε ο Αντώνης Αντωνίου

 

Η Κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα εγκαίνια του Πάρκου Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμη των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο, τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη στη Λακατάμεια.

