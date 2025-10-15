Συναγερμός στις Αρχές: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

Το όχημα είχε κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και ακινητοποιήθηκε από τη φωτιά στο ύψος του ζυγιστικού σταθμού στα Λατσιά.

Στο σημείο έσπευσαν για κατάσβεση δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν διέτρεξε κίνδυνο οποιοσδήποτε.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται.

Φωτογραφία δημοσίευσε ο Αντώνης Αντωνίου