Συναγερμός στις Αρχές: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

Συγκινημένος ο ΠτΔ στα εγκαίνια του πάρκου εις μνήμην του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές για νέα Παιδοογκολογική Κλινική - Δείτε φωτογραφίες
Η Κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα εγκαίνια του Πάρκου Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμη των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο, τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη στη Λακατάμεια.