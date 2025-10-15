Γάζα: Ξαφνική εκτόξευση στις τιμές των τροφίμων - «Φοβόμαστε ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει»

Μάλιστα η κίνηση του Ισραήλ να αναβάλλει την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού της Ράφα, προκάλεσε άμεση αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών στις τοπικές αγορές.



Πολλοί έμποροι και προμηθευτές άρχισαν να συσσωρεύουν προϊόντα για να δημιουργήσουν έλλειψη και να αυξήσουν τα κέρδη τους, φοβούμενοι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ξαναρχίσει, όπως δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής στο BBC.

Στους δρόμους της Γάζας, πολλοί κάτοικοι εξέφρασαν τον φόβο ότι αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν την αρχή του τέλους της εκεχειρίας.

«Κάθε φορά που αρχίζουμε να νιώθουμε ασφαλείς, εμφανίζονται νέες απειλές και φοβόμαστε ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει», είπε η Νέβεν Αλ-Μουγκράμπι, μητέρα έξι παιδιών, εκτοπισμένη κάτοικος της Γάζας που ζει στο Χαν Γιούνις.

«Έχασα το σπίτι μου στην πόλη της Γάζας και αποφάσισα να μείνω εδώ με την οικογένειά μου, επειδή δεν εμπιστεύομαι την εκεχειρία και έχουμε βαρεθεί τον εκτοπισμό».

Παράλληλα συμπλήρωσε ότι ένας έμπορος στην κεντρική αγορά του Khan Younis ανέφερε ότι η ζήτηση για αλεύρι, λάδι και ζάχαρη αυξήθηκε κατακόρυφα μέσα σε λίγες ώρες. «Παρά την ξαφνική αύξηση των τιμών κατά περίπου 30%, οι άνθρωποι αγοράζουν σαν να μην πιστεύουν ότι η ηρεμία θα διαρκέσει πολύ, όλοι φοβούνται ότι η βοήθεια θα σταματήσει» τόνισε η Νέβεν Αλ-Μουγκράμπι.

Η αυξανόμενη ανησυχία έρχεται την ώρα που οι μεσολαβητές συναντιούνται στην Αίγυπτο σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ και να διατηρήσουν την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σε καλό δρόμο.

ΟΗΕ: Η Γάζα χρειάζεται μαζική ενίσχυση στην επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Την ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν εδώ και τώρα να ενισχυθεί η ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, λέγοντας ότι τα εκατοντάδες φορτηγά βοήθειας που εκκενώθηκαν για να εισέλθουν στον κατεστραμμένο θύλακα στο πλαίσιο της εκεχειρίας δεν ήταν ούτε κατά διάνοια τα χιλιάδες που χρειάζονταν για να μετριαστεί μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και κορυφαίος συντονιστής έκτακτης βοήθειας, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι χιλιάδες οχήματα ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να εισέρχονται εβδομαδιαίως για να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφή.

«Έχουμε 190.000 μετρικούς τόνους προμηθειών στα σύνορα που περιμένουν να εισέλθουν και είμαστε αποφασισμένοι να τα παραδώσουμε. Αυτά είναι απαραίτητα τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά που σώζουν ζωές», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Ο διετής αεροπορικός και χερσαίος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς έδιωξε σχεδόν όλους τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας από τα σπίτια τους και ο λιμός είναι παρών στο βορρά, λένε οι παγκόσμιοι παρατηρητές.

Έως πέντε σοροί ομήρων αναμένεται να επιστραφούν στο Ισραήλ

Τέσσερις έως πέντε σοροί ομήρων αναμένεται να επιστραφούν στο Ισραήλ από τη Γάζα σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα και μίλησε στο CNN.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς έπρεπε να επιστρέψει όλους τους ζωντανούς και νεκρούς ομήρους εντός των πρώτων 72 ωρών. Μέχρι στιγμής, μόνο επτά από τους 28 νεκρούς ομήρους που απέμεναν έχουν απελευθερωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Χαμάς έχει αναφέρει ότι είναι δύσκολο να παραδοθούν οι σοροί των ισραηλινών αιχμαλώτων καθώς η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεκάδες τούνελ και κατοικίες έχουν ανατιναχτεί από επίγειες ομάδες του ισραηλινού στρατού, ενώ δεκάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν βομβαρδιστεί από το Ισραήλ.

Κηδεία στο Ισραήλ (AP Photo/Francisco Seco)Κηδεία στο Ισραήλ (AP Photo/Francisco Seco)

Η Χαμάς και το κρίσιμο στοιχείο

Από το 1990 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 230 εκεχειρίες, οι περισσότερες εκ των οποίων κατέρρευσαν. Σύμφωνα με αναλυτές, οι πιο σταθερές εκεχειρίες συνοδεύονται από αφοπλισμό, μεταβατική διακυβέρνηση και μηχανισμούς εποπτείας. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν και πώς η Χαμάς μπορεί να αφοπλιστεί, να απολέσει τη λαϊκή της επιρροή και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί κομβικό στοιχείο του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις συμμόρφωσης. Αντιθέτως, η οργάνωση ανακτά εδάφη στη Γάζα και στοχοποιεί συνεργάτες του Ισραήλ.

Η Χαμάς φαίνεται αποφασισμένη να εξαφανίσει κάθε ανταγωνιστή. Η μονάδα “Rada’a” της Χαμάς, που αυτοπροσδιορίζεται ως «δύναμη αποτροπής», ανακοίνωσε ότι έχει «εξουδετερώσει» συμμορίες και κατασχέσει οπλοστάσια στη Γάζα. Παράλληλα, ανακοίνωσε «περίοδο αμνηστίας» για όσους αντιπάλους παραδοθούν.

Πηγή: ethnos.gr