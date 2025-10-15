Ecommbx
Αλλοιωμένο γάλα: Επιβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - «Καμία ένδειξη κινδύνου για δημόσια υγεία»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλοιωμένο γάλα: Επιβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - «Καμία ένδειξη κινδύνου για δημόσια υγεία»

 15.10.2025 - 22:34
Σε άμεσους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της παραγωγού εταιρείας προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά από καταγγελίες καταναλωτών για περιστατικά αλλοίωσης παστεριωμένου γάλακτος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αφορμή τα δημοσιεύματα για αλλοίωση παστεριωμένου γάλακτος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ενώ σημειώνει ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι τόσο της πρώτης ύλης, όσο και του τελικού προϊόντος επιβεβαίωσαν την ασφάλεια και καταλληλότητα του γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κατά την επιθεώρηση, αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες παστερίωσης, παραγωγής και αποθήκευσης, ενώ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία για αναλύσεις, τόσο από τις εγκαταστάσεις όσο και από την αγορά.

«Τα αποτελέσματα των ελέγχων κρίθηκαν ικανοποιητικά ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια», διαβεβαιώνουν.

Εξάλλου, αναφέρουν ότι η ίδια η εταιρεία εντόπισε, μετά από εσωτερικό έλεγχο, τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό παστερίωσης, το οποίο επηρέασε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, χωρίς ωστόσο να παραβιάζει τα πρότυπα υγιεινής ή να θέτει σε κίνδυνο τον καταναλωτή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά και καθ’ όλη την τροφική αλυσίδα, με στόχο τη διασφάλιση της διάθεσης ποιοτικών και ασφαλών ζωοκομικών προϊόντων στην αγορά.

Η Κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα εγκαίνια του Πάρκου Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμη των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο, τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη στη Λακατάμεια.

