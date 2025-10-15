Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΞινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

 15.10.2025 - 14:20
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης ανακοίνωσε ότι εντόπισε και αποκατέστησε το τεχνικό πρόβλημα στη γραμμή παστερίωσης που είχε επηρεάσει τη διάρκεια ζωής περιορισμένου αριθμού συσκευασιών φρέσκου γάλακτος δύο λίτρων.

Όπως αναφέρεται, μετά από ενδελεχείς ελέγχους σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι το ζήτημα αφορούσε αστάθεια εξοπλισμού και όχι ζήτημα ασφάλειας της πρώτης ύλης

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό ότι μετά από ενδελεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διανομής γάλακτος, εντοπίστηκε η αιτία του προβλήματος που οδήγησε σε διαφοροποίηση στη διάρκεια ζωής περιορισμένου αριθμού συσκευασιών φρέσκου γάλακτος και το ζήτημα έχει αποκατασταθεί.

Η εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των καταναλωτών και απολογείται ειλικρινά για την αναστάτωση που προκλήθηκε καθώς και για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην ενημέρωση του κοινού. Αυτό οφειλόταν στην πολυπλοκότητα της διερεύνησης του ζητήματος, καθώς όπως διαπιστώθηκε μετά από πολλαπλούς ελέγχους που διενήργησαν τα Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους, το πρόβλημα οφειλόταν σε τεχνικής φύσεως αστάθεια μέρους του εξοπλισμού παστερίωσης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος αριθμού συσκευασιών των δύο λίτρων. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των καταναλωτών δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, καθώς η πρώτη ύλη των προϊόντων της ήταν απολύτως ασφαλής και δεν εντοπίστηκαν μικροβιολογικοί ή άλλοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Με σεβασμό προς την εμπιστοσύνη του κοινού και την πολυετή της πορεία, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι είναι στη διάθεση του κοινού για την αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος ενδέχεται να έχει επηρεαστεί, διασφαλίζοντας ότι κάθε καταναλωτής θα απολαμβάνει πάντα φρέσκο γάλα υψηλής ποιότητας στο τραπέζι του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός στην Κύπρο γέμισε το πορτοφόλι του – «Εκτοξεύθηκε» το ποσό της επόμενης κλήρωσης
VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

 15.10.2025 - 14:08
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας – Στο Νοσοκομείο δύο νεαροί

 15.10.2025 - 14:23
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

  •  15.10.2025 - 12:52
Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

  •  15.10.2025 - 15:05
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

  •  15.10.2025 - 13:41
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

  •  15.10.2025 - 14:20
Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

  •  15.10.2025 - 15:34
Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

  •  15.10.2025 - 14:08
Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

  •  15.10.2025 - 12:00
Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

  •  15.10.2025 - 13:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα