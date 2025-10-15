Λιγότερο από ένας μήνας μέχρι τη λήξη προπληρωμένων SIM που δεν έχουν ταυτοποιηθεί - Ποιος ο στόχος των Αρχών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Χριστόφορου Νέστορος, Από τις 10 Νοεμβρίου, Αστυνομία και ΚΥΠ θα μπορούν –με δικαστικό διάταγμα– να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των χρηστών καρτοτηλεφώνων. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Αντώνης Αντωνιάδης, «κυρίως γίνεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και για τη διαχείριση σοβαρών ποινικών υποθέσεων. Το έχουν κάνει ήδη οι μισές χώρες της ΕΕ».

Η υποχρεωτική ταυτοποίηση των κατόχων καρτών so easy βάζει τέλος στην ανωνυμία πίσω από την οποία κρύβονταν εγκληματίες. Ωστόσο, μόλις το 30% των χρηστών έχει δηλώσει τα στοιχεία του, αφήνοντας περίπου 240.000 συνδέσεις σε κίνδυνο απενεργοποίησης. Ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε ότι «δεν έχουμε φτάσει τα ποσοστά που αναμέναμε... υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός καρτών που πρέπει να ταυτοποιηθούν».

Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν επίσης εκτός διαδικασίας, είτε λόγω άγνοιας είτε επειδή δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα, ενώ –όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος– «δεν θεωρούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα παράτασης. Η προθεσμία θα ισχύσει».

Η λήξη της προθεσμίας στις 10 Νοεμβρίου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και σε ανελκυστήρες ή συστήματα συναγερμού που λειτουργούν με κάρτες so easy, εάν δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα η ταυτοποίηση.

