Γονείς: Αυτή η συνήθεια «κλέβει» το άριστα του παιδιού στο σχολείο

Σύμφωνα με τα δεδομένα, όσα μικρά παιδιά κολλούσαν μπροστά από μια οθόνη, είχαν την τάση να παίρνουν χειρότερους βαθμούς στα μαθηματικά και την ανάγνωση.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία, σύμφωνα με τους ερευνητές, αλλά προσθέτουν και μια σειρά από αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των οθονών στη σύγχρονη παιδική ηλικία.

Η μελέτη

Η ερευνητική ομάδα παρακολούθησε περισσότερα από 3.000 παιδιά από το Οντάριο του Καναδά, από το 2008 έως το 2023. Στην ουσία, έκαναν μια σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που παρείχαν οι γονείς σχετικά με τον χρόνο περνούσαν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες και τις επιδόσεις των παιδιών σε εξετάσεις που έδωσαν στην Τρίτη και στην Έκτη τάξη, σε ηλικία περίπου 8 και 11 ετών.

Στην συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του συνολικού χρόνου που περνούσαν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες και των πρώιμων ακαδημαϊκών επιδόσεών τους, παρακολουθώντας πώς οι διάφορες δραστηριότητες, όπως τα βιντεοπαιχνίδια, η τηλεόραση και η χρήση άλλων ψηφιακών μέσων, επηρεάζουν τους βαθμούς τους.

Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι:

Τα παιδιά που περνούσαν περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες είχαν χειρότερες επιδόσεις σε τεστ ανάγνωσης και μαθηματικών.

Δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ του χρόνου χρήσης οθόνης και της μείωσης των δεξιοτήτων γραφής.

Μόνο το 20% των γονέων δήλωσαν ότι τα παιδιά τους παίζουν βιντεοπαιχνίδια.

Τα βιντεοπαιχνίδια συσχετίστηκαν με χειρότερες επιδόσεις στην ανάγνωση και τα μαθηματικά στην τρίτη τάξη για τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια.

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης έγκαιρων παρεμβάσεων για τα μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους, που προάγουν υγιεινές συνήθειες όσον αφορά τη χρήση οθονών», δήλωσε η Δρ Catherine Birken, μία από τις συγγραφείς της μελέτης και ανώτερη επιστήμονας στον τομέα της παιδικής υγείας στο SickKids Research Institute στο Τορόντο του Καναδά.

Ποικίλουν τα ερευνητικά αποτελέσματα

Προηγούμενες μελέτες σχετικά με την επίδραση την υπερβολικής χρήσης οθονών, των βιντεοπαιχνιδιών και της τηλεόρασης στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών έχουν παρουσιάσει μικτά αποτελέσματα.

Όσον αφορά στην τελευταία μελέτη, υπήρχαν και κάποιοι περιορισμοί. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που έδωσαν οι γονείς ενδέχεται να είναι μεροληπτικά, ενώ αντίστοιχα η σχέση μεταξύ του χρόνου χρήσης οθόνης και των ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών δεν είναι αιτιώδης. Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη δείχνει μόνο ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους, και όχι ότι ο χρόνος χρήσης οθόνης φέρνει χειρότερους βαθμούς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά μέγιστο χρόνο χρήσης οθόνης 1 ώρα την ημέρα για παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών και καθόλου χρόνο χρήσης οθόνης για μωρά κάτω του ενός έτους. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να δαιμονοποιείται εξ ολοκλήρου ο χρόνος που περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2025 από μια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παιδιά που περνούν μέτριο χρόνο μπροστά στην οθόνη και τα μωρά που έχουν διαδραστικό χρόνο μπροστά στην οθόνη με τους γονείς τους μπορούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr