Δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από μία γάτα να τεντώνεται: Το αρμονικό, χνουδωτό κορμί της σχεδιάζει μοναδικές καμπύλες. Σε αργούς ρυθμούς απολαμβάνει τη στιγμή, γνωρίζοντας καλά ότι το σώμα χρειάζεται κίνηση για να «ξυπνήσει». Όταν η γάτα τεντώνεται ενεργοποιεί τους μύες της, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και επανέρχεται σε εγρήγορση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όταν ένας υγιής ενήλικας κάνει διατάσεις, τεντώνεται δηλαδή, μειώνεται η αρτηριακή πίεση και το σώμα ηρεμεί.

Η εκπληκτική αλλαγή που συμβαίνει στο σώμα μας όταν τεντωνόμαστε

Πιο συγκεκριμένα, εικάζεται ότι με την κίνηση των ώμων, ενεργοποιείται ένα αντανακλαστικό μέσω του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο μπορεί να εξηγήσει το αίσθημα χαλάρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν πώς αλλάζει η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός 24 υγιών συμμετεχόντων σε ορθοστασία και κατά τη διάρκεια διάτασης των ώμων τους και δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο Physiological Reports. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Washington Post, οι συμμετέχοντες κάθισαν σε μια καρέκλα με τα χέρια τους να ακουμπούν στα πόδια τους. Στη συνέχεια, ένας γιατρός τους έδωσε οδηγίες να σηκώσουν τους ώμους τους προς τα αυτιά τους, να σκύψουν ελαφρά προς τα πίσω και να λυγίσουν το πάνω μέρος της πλάτης τους για 10 έως 15 δευτερόλεπτα αναπνέοντας ελεύθερα.

Όταν τέντωσαν την πλάτη τους, οι ερευνητές παρατήρησαν μια «αρκετά σημαντική» πτώση της αρτηριακής πίεσης, με τους ειδικούς να εξηγούν ότι όταν συμβαίνει αυτό, ο ρυθμός της καρδιάς αυξάνεται για να διατηρήσει τη ροή του αίματος. Ωστόσο, καθώς οι συμμετέχοντες τέντωναν την πλάτη τους, οι παλμοί τους δεν αυξήθηκαν τόσο όσο αναμενόταν. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πτώση της αρτηριακής πίεσης χωρίς να συνοδεύεται από την αύξηση του καρδιακού ρυθμού, μπορεί να οφείλεται σε μια απόκριση στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το τέντωμα είναι χαλαρωτικό για πολλούς. Οι ερευνητές επισημαίνουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε ζάλη ή ακόμα και σε λιποθυμία.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Ντέιβιντ Τζ. Μπέντιτ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, άρχισε να μελετά αυτές τις περιπτώσεις πριν δύο χρόνια όταν μία 19χρονη ασθενής του είχε συχνές λιποθυμίες όταν τέντωνε την πλάτη της. Μπορεί αρχικά οι γιατροί να τις απέδιδαν σε κάποια διαταραχή που συνδέεται με την επιληψία, ωστόσο ο Μπέντιτ κατέληξε ότι οφείλονταν στην πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τις διατάσεις. Μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα, εξήγησε, μάλιστα, πως στους περίπου 100 ασθενείς που έχει μελετήσει, οι 9-10 είχαν λιποθυμικά επεισόδια και τώρα η ομάδα του προσπαθεί να επιβεβαιώσει εάν η καρδιαγγειακή απόκριση που παρατηρείται οφείλεται σε αντανακλαστική λειτουργία και σε σήματα του εγκεφάλου.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην έρευνα συμμετείχαν αρκετές νεαρές γυναίκες, οι οποίες είχαν συμπτώματα ζάλης ή λιποθυμίας. Βέβαια, οι ερευνητές τονίζουν πως για πιο ακριβή αποτελέσματα απαιτείται περαιτέρω μελέτη σε ευρύτερο πληθυσμό. Πρέπει να προσδιορίσουν τον ακριβή μηχανισμό που προκαλεί την πτώση της αρτηριακής πίεσης, να διαπιστώσουν αν τα μηνύματα στον εγκέφαλο μπορούν να επηρεάσουν την πίεση και τον καρδιακό ρυθμό και να κατανοήσουν αν αυτό συμβαίνει σε όλους και όχι μόνο σε νεαρές με επεισόδια ζάλης και λιποθυμίας.

Εντυπωσιακή η επίδραση μίας απλής κίνησης

Ο Στίβεν Τζούρασεκ, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και ειδικός στην υπέρταση, χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» πώς μία απλή κίνηση μπορεί να έχει τέτοια επίδραση στην αρτηριακή πίεση ενός ατόμου. Τη στιγμή, μάλιστα, που άτομα με υπέρταση αναζητούν τρόπους για να μειώσουν την αρτηριακή τους πίεση με διαλογισμό ή ασκήσεις αναπνοής, είναι πιθανό ακόμα και με το απλό τέντωμα της πλάτης να το επιτύχουν.

Βέβαια, ο καθηγητής επισημαίνει πως δεν πρέπει κάποιος να εξαρτά την υγεία του από αυτές τις μεθόδους, καθώς φαρμακευτικά σκευάσματα έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακών παθήσεων και παρατείνουν τη ζωή. Σε κάθε περίπτωση, το τέντωμα λίγο μετά τον ύπνο ή έπειτα από αρκετή ώρα στην καρέκλα, μπορεί να βελτιώσει την ευλυγισία, να μειώσει την ένταση και να μας κάνει να «συνδεθούμε» και πάλι με το σώμα μας. Άλλωστε, οι γάτες ξέρουν: Λίγο τέντωμα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

