Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Με δηλώσεις της από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου επιβεβαίωσε τη διασύνδεση του φλεγόμενου βαν οχήματος στην περιοχή της Γερμασόγειας με την υπόθεση δολοφονίας του Δημοσθένους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Λεμεσό: Γνωστός επιχειρηματίας το θύμα - Συνδέεται η φωτιά που ξέσπασε σε όχημα το πρωί - Δείτε βίντεο

«Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε περίπου 500 μέτρα σε απόσταση από το σπίτι του στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, και ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το θύμα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από προπορευόμενο όχημα. Το όχημα των δραστών, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι όχημα τύπου βαν χρώματος άσπρου, το οποίο και εγκατέλειψαν τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς. Ο γιος του θύματος συνέχισε να οδηγεί με προορισμό το νοσοκομείο αλλά στην πορεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Τσιρείου, με κατεύθυνση προς Πάφο» είπε.

«Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού μετέβηκαν άμεσα στο σημείο της οδικής σύγκρουσης και στη συνέχεια στη σκηνή όπου το θύμα δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Ταυτόχρονα η Αστυνομία ενημερώθηκε για όχημα το οποίο φλεγόταν στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις που έγιναν το φλεγόμενο όχημα ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Από τις πρώτες εξετάσεις το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας» ανέφερε.

Η νεκροτομή επί της σορού του θύματος θα διενεργηθεί αύριο από τον Ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους.