Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

 17.10.2025 - 16:03
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

Με δηλώσεις της από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου επιβεβαίωσε τη διασύνδεση του φλεγόμενου βαν οχήματος στην περιοχή της Γερμασόγειας με την υπόθεση δολοφονίας του Δημοσθένους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Λεμεσό: Γνωστός επιχειρηματίας το θύμα - Συνδέεται η φωτιά που ξέσπασε σε όχημα το πρωί - Δείτε βίντεο

«Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε περίπου 500 μέτρα σε απόσταση από το σπίτι του στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, και ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το θύμα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από προπορευόμενο όχημα. Το όχημα των δραστών, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι όχημα τύπου βαν χρώματος άσπρου, το οποίο και εγκατέλειψαν τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς. Ο γιος του θύματος συνέχισε να οδηγεί με προορισμό το νοσοκομείο αλλά στην πορεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Τσιρείου, με κατεύθυνση προς Πάφο» είπε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Άγρια δολοφονία στη Λεμεσό - Νεκρό ένα πρόσωπο μετά από πυροβολισμούς

«Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού μετέβηκαν άμεσα στο σημείο της οδικής σύγκρουσης και στη συνέχεια στη σκηνή όπου το θύμα δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Ταυτόχρονα η Αστυνομία ενημερώθηκε για όχημα το οποίο φλεγόταν στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις που έγιναν το φλεγόμενο όχημα ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Από τις πρώτες εξετάσεις το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας» ανέφερε.

Η νεκροτομή επί της σορού του θύματος θα διενεργηθεί αύριο από τον Ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
Η ανάρτηση της Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν
Εσείς το ξέρατε; Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι πιλότος σε κυπριακή εταιρεία – Πετάει από Ντουμπάι μέχρι Παρίσι
Φοιτητική χορηγία: Απορρίφθηκαν αιτήσεις επειδή υποβλήθηκαν από φοιτητές - Για πόσους εκκρεμεί η πληρωμή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η εκπληκτική αλλαγή που συμβαίνει στο σώμα μας όταν τεντωνόμαστε

 17.10.2025 - 15:57
Επόμενο άρθρο

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

 17.10.2025 - 16:05

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

  •  17.10.2025 - 14:36
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

  •  17.10.2025 - 14:20
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

  •  17.10.2025 - 15:13
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

  •  17.10.2025 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα