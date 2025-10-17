Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να του έστησαν ενέδρα θανάτου έξω από την οικία του, όπου άνοιξαν πυρ με το θύμα να δέχεται αριθμό πυροβολισμών. Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Μετέπειτα, το θύμα μεταφέρθηκε στο αυτοκίνητο από τον γιο του προκειμένου να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο. Στην πορεία προκλήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα δεύτερο αυτοκίνητο να πάει στο σημείο προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο ο 49χρονος.