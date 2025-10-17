Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

 17.10.2025 - 11:18
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες αναφορικά με την άγρια δολοφονία που διαπραχθεί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Λεμεσό: Ο Σταύρος Δημοσθένους το θύμα της άγριας δολοφονίας - Ανακοινώνει λεπτομέρειες το απόγευμα η Αστυνομία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να του έστησαν ενέδρα θανάτου έξω από την οικία του, όπου άνοιξαν πυρ με το θύμα να δέχεται αριθμό πυροβολισμών. Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Λεμεσό: Γνωστός επιχειρηματίας το θύμα - Συνδέεται η φωτιά που ξέσπασε σε όχημα το πρωί - Δείτε βίντεο

Μετέπειτα, το θύμα μεταφέρθηκε στο αυτοκίνητο από τον γιο του προκειμένου να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο. Στην πορεία προκλήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα δεύτερο αυτοκίνητο να πάει στο σημείο προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο ο 49χρονος. 

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

