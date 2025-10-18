Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του θύματος αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα, Σάββατο, στις 9:00 το πρωί από τον Ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους. Τα ευρήματα της εξέτασης αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια θανάτου και να συνδράμουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή τεκμηρίων και μαρτυριών, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τη διαδρομή και τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τη δολοφονία. Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, έχει ήδη επιβεβαιωθεί η διασύνδεση του φλεγόμενου βαν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Γερμασόγειας με την υπόθεση φόνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών γύρω στις 9:30 το πρωί της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού οχήματος που οδηγούσε ο 18χρονος γιος του.