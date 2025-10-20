Βρήκαν crystal meth μέσα σε ταχυδρομικό δέμα - Πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα οι Αρχές -Δείτε φωτογραφίες

Η ποσότητα μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που διενήργησε η ΥΚΑΝ σήμερα στην επαρχία Λάρνακας, σε σχέση με το εν λόγω δέμα, συνελήφθη 30χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Της σύλληψης του 30χρονου ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατακράτησαν διάφορα τεκμήρια, όπως μια καπνοσύριγγα με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη άσπρης ουσίας, ένα σπαστήρα με ίχνη κάνναβης, μικροποσότητα φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 0,4 γραμμαρίου, και ένα μπουκαλάκι με υγρή ουσία, η σύσταση της οποίας διερευνάται.

Η έρευνα διενεργήθηκε στην παρουσία και δεύτερου προσώπου, άντρα ηλικίας 31 ετών, ο οποίος επίσης διαμένει στην οικία. Με τον εντοπισμό των τεκμηρίων στην οικία, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν και στη σύλληψη του 31χρονου, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το επαρχιακό κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα.