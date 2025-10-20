Ecommbx
Βρήκαν crystal meth μέσα σε ταχυδρομικό δέμα - Πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα οι Αρχές -Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βρήκαν crystal meth μέσα σε ταχυδρομικό δέμα - Πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα οι Αρχές -Δείτε φωτογραφίες

 20.10.2025 - 18:25


Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας με Υπηρεσίες άλλων χωρών, προχώρησε στην κατάσχεση ποσότητας μεθαμφεταμίνης - Crystal Meth, βάρους 360 γραμμαρίων περίπου και στη σύλληψη δύο προσώπων, εναντίον των οποίων διερευνάται η συμμετοχή τους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο.

Η ποσότητα μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που διενήργησε η ΥΚΑΝ σήμερα στην επαρχία Λάρνακας, σε σχέση με το εν λόγω δέμα, συνελήφθη 30χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Της σύλληψης του 30χρονου ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατακράτησαν διάφορα τεκμήρια, όπως μια καπνοσύριγγα με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη άσπρης ουσίας, ένα σπαστήρα με ίχνη κάνναβης, μικροποσότητα φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 0,4 γραμμαρίου, και ένα μπουκαλάκι με υγρή ουσία, η σύσταση της οποίας διερευνάται.

Η έρευνα διενεργήθηκε στην παρουσία και δεύτερου προσώπου, άντρα ηλικίας 31 ετών, ο οποίος επίσης διαμένει στην οικία. Με τον εντοπισμό των τεκμηρίων στην οικία, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν και στη σύλληψη του 31χρονου, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το επαρχιακό κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα.

Γ. Γεωργίου: «Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, ο κ. Έρχιουρμαν δεν είναι Ελληνοκύπριος… Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα»

 20.10.2025 - 18:04
Πήραν νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την ΑΤΑ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

 20.10.2025 - 18:38
Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

