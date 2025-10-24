Στη γειτονιά των αγγέλων η 21χρονη Δημητριάνα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Σε ανάρτηση φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν την 21χρονη.

Δείτε την ανάρτηση με την παράκληση της οικογένειας:

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον άδικο χαμό της αγαπημένης μας Δημητριάνας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26/10/2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στη Δερύνεια, ώρα 13:00.

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην εκκλησία.

Παράκληση της οικογένειας όπως όλοι προσέλθουν στην εκκλησία ντυμένοι στα λευκά.