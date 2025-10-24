Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 21χρονη Δημητριάνα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 24.10.2025 - 12:00
Στη γειτονιά των αγγέλων η 21χρονη Δημητριάνα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε ο χαμός της 21χρονης Δημητριάνας Σιαπάνη από τη Δερύνεια.

Σε ανάρτηση φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν την 21χρονη.

Δείτε την ανάρτηση με την παράκληση της οικογένειας:

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον άδικο χαμό της αγαπημένης μας Δημητριάνας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26/10/2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στη Δερύνεια, ώρα 13:00.

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην εκκλησία.

Παράκληση της οικογένειας όπως όλοι προσέλθουν στην εκκλησία ντυμένοι στα λευκά.

Σαφές στίγμα για τις θέσεις της Κύπρου στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της ευρωπαϊκής άμυνας, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής πολιτικής έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική, καθώς "για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα της στέγασης σε αυτό το επίπεδο".

