Στη γειτονιά των αγγέλων η 21χρονη Δημητριάνα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

ΠτΔ: «Ιστορική» η σύνοδος ΕΣ: Άγγιξαν το θέμα της προσιτής στέγης για πρώτη φορά - Έδωσε το στίγμα της Κύπρου για Γάζα, άμυνα και πράσινη μετάβαση
Σαφές στίγμα για τις θέσεις της Κύπρου στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της ευρωπαϊκής άμυνας, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής πολιτικής έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική, καθώς “για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα της στέγασης σε αυτό το επίπεδο”.